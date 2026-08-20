FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TREĆI POKUŠAJ /

Portugalski branič raskinuo ugovor sa Saudijcima i ponovo stigao u Barcelonu

Portugalski branič raskinuo ugovor sa Saudijcima i ponovo stigao u Barcelonu
×
Foto: Javier Borrego/Zuma Press/Profimedia

Ovo će Cancelu biti treći boravak u Kataloniji, a za Blaugranu je dosad skupio 65 nastupa u prijašnja dva mandata

20.8.2026.
17:29
Hina
Javier Borrego/Zuma Press/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Portugalski branič Joao Cancelo potpisao je ugovor s Barcelonom do konca lipnja 2029. godine, objavio je katalonski klub.

Cancelo je posljednjih šest mjeseci igrao za Barcu kao posuđeni igrač saudijskog Al Hilala. Brzo je stekao povjerenje Hansija Flicka i sezonu završio kao važan član momčadi. Igrao je uglavnom kao lijevi bek i upisao 23 nastupa, postigao dva gola i upisao četiri asistencije. Na Camp Nou je proveo i sezonu 2023/24. tada na posudbi iz Manchester Cityja.

Karijeru je počeo u Benfici, potom je igrao za Valenciju, Inter, Juventus, City i Bayern.

U dresu portugalske reprezentacije upisao je 73 nastupa i postigao 12 golova. Bio je član portugalske vrste koja je 2019. osvojila Ligu nacija. Nastupio je i na dva posljednja Svjetska prvenstva i prethodnom Europskom prvenstvu.

Joao CanceloFc Barcelona
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike