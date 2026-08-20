Četiri popularna dodatka prehrani mogu uništiti libido: Evo na što trebate pripaziti

Tržište wellness proizvoda preplavljeno je dodacima prehrani koji obećavaju bolji san, zdraviju kožu, brži rast mišića i dugovječnost. Iako mnogi od njih doista mogu podržati zdrav način života, neki mogu uzrokovati neočekivanu štetu u spavaćoj sobi. Među njima se nalaze i neki vrlo popularni pripravci, uključujući i onaj koji se često koristi protiv ispadanja kose.

Libido, odnosno biološka želja za seksualnom aktivnošću, složena je pojava na koju utječe niz čimbenika, od prehrane i hormona do stresa i zdravlja krvožilnog sustava.

U potrazi za rješenjem, mnogi posežu za dodacima prehrani, no svakodnevno uzimanje nekoliko suplemenata i biljnih pripravaka zapravo bi moglo iscrpiti vašu želju. Neki od njih, poput melatonina, sabal palme, gospine trave i korijena sladića, mogu mijenjati ili smanjivati razine hormona ključnih za libido.

Melatonin je pomoć za san, ali problem za strast?

Ako svaku večer uzimate melatonin kako biste lakše zaspali, ali primjećujete da vas san svlada prije nego što dođe vrijeme za intimnost, možda je vrijeme da preispitate svoju dozu.

Ovaj dodatak prehrani osmišljen je da pomogne kod nesanice, a preporuka je uvijek započeti s najnižom dozom. Međutim, mnogi u želji za što boljim odmorom posežu za jačim opcijama, poput onih od 20 miligrama, piše New York Post.

Takva praksa mogla bi se negativno odraziti na libido utjecajem na hipotalamus-hipofiza-gonadnu (HPG) os, lanac žlijezda koji utječe na reprodukciju i razine hormona. To, zauzvrat, može potisnuti reproduktivne hormone poput luteinizirajućeg hormona, smanjujući seksualni interes. Ipak, valja napomenuti da su istraživanja o izravnoj vezi između korištenja melatonina i seksualnog nagona još uvijek ograničena.

Sabal palma je lijek za kosu s neočekivanom cijenom

Muškarci često uzimaju ovaj dodatak prehrani protiv ispadanja kose i za liječenje simptoma povećane prostate, stanja poznatog kao benigna hiperplazija prostate (BPH). Iako se sabal palma ponekad koristi i za povećanje libida, može imati potpuno suprotan učinak zbog načina na koji djeluje na testosteron.

Foto: Shutterstock

Njezin mehanizam djelovanja temelji se na blokiranju enzima koji pretvara testosteron u dihidrotestosteron (DHT), hormon odgovoran za gubitak kose i probleme s prostatom. Iako rijetko, to može dovesti do blagih nuspojava povezanih s testosteronom, prvenstveno smanjenja njegove količine u tijelu, što posljedično dovodi do nižeg libida.

Gospina trava je podrška raspoloženju koja može smanjiti želju

Gospina trava popularan je biljni lijek za podršku raspoloženju, no može uzrokovati seksualne nuspojave vrlo slične onima koje se javljaju kod antidepresiva, uključujući erektilnu disfunkciju, odgođeni orgazam i smanjeni libido.

Osim toga, medicinski stručnjaci snažno obeshrabruju njezino uzimanje s drugim lijekovima. Ljekarnik Ethan Melillo nazvao ju je "najgorim dodatkom prehrani ako ste na drugoj terapiji".

Klinika Mayo navodi gotovo dvadesetak vrsta potencijalno štetnih interakcija gospine trave, uključujući one s antihistaminicima (može uzrokovati nakupljanje lijeka u tijelu), narkoticima (može povećati pospanost) i kontracepcijskim pilulama (može smanjiti njihovu učinkovitost).

Korijen sladića ima slatki okus s gorkim posljedicama

Iako mnogi koriste korijen sladića iz različitih razloga, uključujući probavne smetnje, grlobolju i kašalj, on može učiniti više štete nego koristi. Neka istraživanja pokazuju da konzumacija sladića može značajno sniziti razinu testosterona, iako je potrebno više istraživanja kako bi se utvrdili njegovi potpuni učinci.

Vjeruje se da aktivni spoj u sladiću, glicirizin, ima antiandrogeno djelovanje, blokirajući enzime potrebne za proizvodnju testosterona i tako remeteći hormonalnu ravnotežu.

U svijetu u kojem gotovo trećina građana Hrvatske koristi dodatke prehrani, važno je biti svjestan da "prirodno" ne znači uvijek i bezopasno. Prije nego što bilo koji novi suplement postane dio vaše svakodnevne rutine, ključno je posavjetovati se s liječnikom ili ljekarnikom kako biste izbjegli neželjene posljedice.

POGLEDAJTE GALERIJU