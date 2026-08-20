FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NEOBIČAN TRIK /

Jakić i Labrović doživjeli nešto nesvakidašnje na treningu

Jakić i Labrović doživjeli nešto nesvakidašnje na treningu
×
Foto: kolbert-press/Martin Agüera/imago sportfotodienst/Profimedia

Za razliku od Cottbusa, Augsburg ove sezone još nije odigrao natjecateljsku utakmicu

20.8.2026.
18:27
Hina
kolbert-press/Martin Agüera/imago sportfotodienst/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Nogometaši Augsburga, u čijoj momčadi su hrvatski reprezentativac Kristijan Jakić i vratar Nediljko Labrović, na treningu uoči subotnjeg gostovanja u Cottbusu u prvom kolu Kupa Njemačke, morali su preko razglasa slušati suparničke navijačke pjesme.

Drugoligaš Cottbus, koji je prošle sezone promoviran iz treće lige, poznat je po svojim strastvenim navijačima, a trener Augsburga Manuel Baum želio je da njegova momčad bude spremna za buku na gostovanju u istočnoj Njemačkoj.

"Stvarno smo trenirali puštajući Cottbusove navijačke pjesme kako bi svi znali što nam se sprema", rekao je Baum novinarima u četvrtak.

"Uvijek morate pronaći različite načine da malo pobudite igrače. Kad odjednom više ne čujete vlastiti glas na terenu za trening i postoji akustična kulisa... već možete primijetiti kako se stvari mijenjaju."

U početku su igrači Augsburga bili "jako iznenađeni" onim što se događa, a neki su se u početku "malo podsmjehivali", rekao je Baum.

"Ali, pomaže biti bolje pripremljen", dodao je trener njemačkog bundesligaša.

Za razliku od Cottbusa, Augsburg ove sezone još nije odigrao natjecateljsku utakmicu. Cottbus je već odigrao dvije utakmice u drugoligaškom natjecanju s polovičnim uspjehom: na otvaranju je pred svojim navijačima s 3-1 pobijedio Hannover, a zatim je poražen s 3-0 kod Arminije Bielefeld.

DFB Pokal, jedno od najprestižnijih kup natjecanja na svijetu, svake sezone donosi iznenađenja i drame za pamćenje. To je natjecanje u kojemu amateri i niželigaši sanjaju o senzaciji protiv njemačkih velikana poput Bayern Münchena, Borussije Dortmund, RB Leipziga i Stuttgarta jer sve može biti dobiveno ili izgubljeno u jednoj utakmici.

Sportski urednici RTL-a odabrali su najatraktivnije utakmice sezone, a možete ih gledati uživo i ekskluzivno na Voyo od petka, 21. kolovoza.

Augsburg
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike