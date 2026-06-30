Popularni dodaci prehrani ne štite od Alzheimera: 'Za neke bi mogle predstavljati rizik'

Omega-3 masne kiseline godinama se promoviraju kao čudesni dodatak prehrani koji može poboljšati kognitivne funkcije i zaštititi zdravlje mozga. Međutim, najnovija znanstvena saznanja dovode u pitanje te tvrdnje, otkrivajući da popularne kapsule ribljeg ulja možda nemaju učinak kojem smo se nadali, a za neke bi mogle predstavljati i rizik.

Razočaravajući rezultati velike studije

Unatoč velikim očekivanjima, nova studija Keck School of Medicine sa Sveučilišta Južne Kalifornije (USC) sugerira da povećanje razine omega-3 masnih kiselina putem suplemenata ima zanemariv mjerljiv učinak na zdravlje mozga, čak i kada dokazano dospiju do njega.

Dvogodišnje, placebom kontrolirano i dvostruko slijepo ispitivanje pratilo je starije osobe s povišenim rizikom od razvoja Alzheimerove bolesti. Istraživači su otkrili da visoke doze omega-3 nisu poboljšale pamćenje, kognitivne sposobnosti niti su spriječile gubitak moždanih stanica u regijama povezanim s tom bolešću.

"Svi bismo željeli da postoji čarobni lijek za prevenciju Alzheimera, no naši su nalazi pokazali da suplementi ribljeg ulja, čini se, ne štite zdravlje mozga", izjavio je dr. Hussein Naji Yassine, voditelj istraživanja i direktor Centra za personalizirano zdravlje mozga na USC-u. "Iako omega-3 igraju važnu ulogu u formiranju veza između moždanih stanica potrebnih za kogniciju, naši rezultati ne podržavaju upotrebu suplemenata ribljeg ulja kao preventivne mjere protiv Alzheimera."

U studiji je sudjelovalo 365 odraslih osoba u dobi između 55 i 80 godina koje su rijetko jele ribu, prirodni izvor omega-3 masnih kiselina, i koje su smatrane rizičnima za razvoj Alzheimera. Gotovo polovica (47 posto) nosila je gen APOE4, najjači poznati genetski faktor rizika za kasni oblik te bolesti.

Hranjive tvari stigle do mozga, ali bez učinka

Sudionici su nasumično podijeljeni u dvije skupine: jedna je svakodnevno primala suplemente ribljeg ulja, a druga placebo. Suplement je sadržavao 2000 miligrama dokozaheksaenske kiseline (DHA), omega-3 masne kiseline ključne za funkciju mozga, piše Daily Star.

Istraživači su prvo provjerili je li DHA iz suplementa uopće stigla do mozga. Mjerenjem razina u cerebrospinalnoj tekućini, koja okružuje mozak i leđnu moždinu, zabilježili su prosječno povećanje DHA od 17 posto nakon šest mjeseci, što je potvrdilo da je hranjiva tvar stigla do svog cilja.

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Međutim, kada su kognitivne sposobnosti sudionika testirane na početku i ponovno nakon dvije godine, oni koji su uzimali DHA nisu postigli bolje rezultate od onih koji su uzimali placebo. Snimke mozga također nisu pokazale smanjenje atrofije hipokampusa, regije povezane s pamćenjem koja se često koristi kao pokazatelj napredovanja Alzheimerove bolesti.

Mogući rizici za srce

Dok studija sa Sveučilišta Južne Kalifornije baca sumnju na koristi za mozak, druga istraživanja upozoravaju na potencijalne rizike za zdrave osobe. Velika studija provedena na 400.000 sudionika otkrila je da su osobe bez prethodnih srčanih bolesti koje su redovito uzimale riblje ulje imale 13 posto veći rizik od razvoja fibrilacije atrija, vrste aritmije, i pet posto veći rizik od moždanog udara.

Zanimljivo, kod pacijenata koji su već imali srčane bolesti, suplementi su bili povezani s manjim rizikom od progresije fibrilacije atrija u srčani udar. Zbog ovih saznanja, europske i hrvatske agencije za lijekove uputile su upozorenja zdravstvenim radnicima.

Cjelovita prehrana i stil života ostaju ključni

Istraživači s USC-a sada pokušavaju otkriti zašto omega-3 masne kiseline mogu doći do mozga bez stvaranja mjerljivih koristi. Jedna od pretpostavki je da su učinkovitije kada se unose kao dio cjelovite prehrane, poput mediteranske, koja je prirodno bogata ovim masnim kiselinama i povezana je s nižim stopama Alzheimerove bolesti.

Dr. Yassine naglašava da opći životni stil ostaje najučinkovitiji način za podršku zdravlju mozga.

"Održavanje zdravlja tijekom cijelog života najmoćniji je alat koji imamo za smanjenje rizika od Alzheimera, uključujući redovitu tjelovježbu, kvalitetan san i uravnoteženu prehranu", rekao je.

"Zdrav životni stil za mozak je ekvivalent redovitog održavanja automobila i kvalitetne izmjene ulja. Mozak će vjerojatnije izgubiti više funkcija ako se zanemare zdravstveni problemi u drugim dijelovima tijela, baš kao što se motor automobila pokvari ako se preskače redovito održavanje."

Stoga, umjesto oslanjanja na jednu "čarobnu" tabletu, znanost nas ponovno upućuje na osnove. Unos omega-3 masnih kiselina kroz prehranu, prvenstveno konzumacijom masne ribe dva puta tjedno, ostaje preporučena strategija. Suplementi, s druge strane, nisu univerzalno rješenje i prije njihova uzimanja nužno je posavjetovati se s liječnikom, uzimajući u obzir cjelokupno zdravstveno stanje pojedinca.

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