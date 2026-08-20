Pucnjava na jugu Hrvatske? Zatvoren promet, mještani: 'Policija nikoga ne pušta'

U Slanom nedaleko od Dubrovnika u tijeku je policijsko postupanje nakon navodne pucnjave. Dubrovački dnevnik neslužbeno doznaje da je muškarac pucao na policiju.

Stanovnici mjesta na jugu zemlje kažu kako je promet kroz Slano zatvoren te da policija nikoga ne pušta i pretražuje automobile.

Foto: Dubrovački dnevnik

Operativno-komunikacijski centar Policijske uprave dubrovačko-neretvanske potvrdio je da traje policijsko postupanje, no nisu iznosili detalje.

Više informacija bit će poznato nakon što završi postupanje.