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U TIJEKU POSTUPANJE /

Pucnjava na jugu Hrvatske? Zatvoren promet, mještani: 'Policija nikoga ne pušta'

Pucnjava na jugu Hrvatske? Zatvoren promet, mještani: 'Policija nikoga ne pušta'
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Foto: Dubrovački dnevnik

Policija pretražuje automobile, navode mještani

20.8.2026.
18:03
Dunja Stanković
Dubrovački dnevnik
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U Slanom nedaleko od Dubrovnika u tijeku je policijsko postupanje nakon navodne pucnjave. Dubrovački dnevnik neslužbeno doznaje da je muškarac pucao na policiju. 

Stanovnici mjesta na jugu zemlje kažu kako je promet kroz Slano zatvoren te da policija nikoga ne pušta i pretražuje automobile. 

Pucnjava na jugu Hrvatske? Zatvoren promet, mještani: 'Policija nikoga ne pušta'
Foto: Dubrovački dnevnik

Operativno-komunikacijski centar Policijske uprave dubrovačko-neretvanske potvrdio je da traje policijsko postupanje, no nisu iznosili detalje. 

Više informacija bit će poznato nakon što završi postupanje. 

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