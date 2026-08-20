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Utakmica sezone za Bijele: Hajduk na Poljudu želi razbiti prokletstvo staro 16 godina

Utakmica sezone za Bijele: Hajduk na Poljudu želi razbiti prokletstvo staro 16 godina
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Tijek prve utakmice play-offa Konferencijske lige Hajduk - Rakow pratite UŽIVO na portalu Net.hr

20.8.2026.
18:21
Sportski.net
Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Hajduk od 21 sat na Poljudu igra prvu utakmicu play-offa Konferencijske lige protiv poljskog Rakowa. 

Play-off Konferencijske lige
20. 08. 2026.
21:00
0
Hajduk
 
:
0
Rakow
 

HAJDUK: 

RAKOW: 

Momčad Gonzala Garcije na finalnom je okršaju za plasman u ligašku fazu europskog natjecanja, nešto što Bijeli čekaju 16 godina. 

Uzvrat je sljedećeg četvrtka u Częstochowi od 19 sati, a kod Hajduka su ozlijeđeni Mathieu Acapandié i Roko Brajković. Kod Rakowa nema suspendiranog Marka Bulata i ozlijeđenog Frana Tudora.

Sudačku ekipu čine Slovaci i Portugalci. Glavni sudac je Michal Očenáš. Pomoćnici su Adam Jekkel i Tobiáš Pacák. Četvrti sudac: Matej Choren. VARsudac je Fábio Oliveira Melo, a AVAR je Martin Dohal.

HajdukPlay-off Konferencijske LigeRakowUživo
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