Utakmica sezone za Bijele: Hajduk na Poljudu želi razbiti prokletstvo staro 16 godina

Hajduk od 21 sat na Poljudu igra prvu utakmicu play-offa Konferencijske lige protiv poljskog Rakowa.

Play-off Konferencijske lige 0 Hajduk : 0 Rakow

HAJDUK:

RAKOW:

Momčad Gonzala Garcije na finalnom je okršaju za plasman u ligašku fazu europskog natjecanja, nešto što Bijeli čekaju 16 godina.

Uzvrat je sljedećeg četvrtka u Częstochowi od 19 sati, a kod Hajduka su ozlijeđeni Mathieu Acapandié i Roko Brajković. Kod Rakowa nema suspendiranog Marka Bulata i ozlijeđenog Frana Tudora.

Sudačku ekipu čine Slovaci i Portugalci. Glavni sudac je Michal Očenáš. Pomoćnici su Adam Jekkel i Tobiáš Pacák. Četvrti sudac: Matej Choren. VARsudac je Fábio Oliveira Melo, a AVAR je Martin Dohal.