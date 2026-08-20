Utakmica sezone za Bijele: Hajduk na Poljudu želi razbiti prokletstvo staro 16 godina
Tijek prve utakmice play-offa Konferencijske lige Hajduk - Rakow pratite UŽIVO na portalu Net.hr
Hajduk od 21 sat na Poljudu igra prvu utakmicu play-offa Konferencijske lige protiv poljskog Rakowa.
HAJDUK:
RAKOW:
Momčad Gonzala Garcije na finalnom je okršaju za plasman u ligašku fazu europskog natjecanja, nešto što Bijeli čekaju 16 godina.
Uzvrat je sljedećeg četvrtka u Częstochowi od 19 sati, a kod Hajduka su ozlijeđeni Mathieu Acapandié i Roko Brajković. Kod Rakowa nema suspendiranog Marka Bulata i ozlijeđenog Frana Tudora.
Sudačku ekipu čine Slovaci i Portugalci. Glavni sudac je Michal Očenáš. Pomoćnici su Adam Jekkel i Tobiáš Pacák. Četvrti sudac: Matej Choren. VARsudac je Fábio Oliveira Melo, a AVAR je Martin Dohal.