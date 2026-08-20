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FUNKY IZAZOV /

[KVIZ] Prepoznaješ li legendarne hitove Dine Dvornika po samo nekoliko riječi?

[KVIZ] Prepoznaješ li legendarne hitove Dine Dvornika po samo nekoliko riječi?
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Foto: Boris Scitar/PIXSELL

Kako se zvao avangardni funk bend koji je osnovao sa svojim bratom Deanom 1980-ih?

20.8.2026.
17:43
Webcafe.hr
Boris Scitar/PIXSELL
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Samo ime je dovoljno da se pokrenu kukovi, a ritam njegovih pjesama postao je soundtrack odrastanja čitavih generacija. Bio je više od pjevača – bio je pojava, hodajuća energija i glazbeni inovator koji je zauvijek promijenio domaću scenu. Njegova glazba nije bila samo za slušanje; bila je za ples, za bunt, za emociju i za život bez kompromisa. Od prvih avangardnih taktova do hitova koji i danas vladaju plesnim podijima, Dino je bio i ostao neponovljivi kralj funka.

Od Kineskog zida do Pandorine kutije: Putovanje kroz srce funka

Putovanje kroz glazbu Dina Dvornika je putovanje kroz nevjerojatnu raznolikost stilova i emocija. Počinje s avangardnim zvukom na samim počecima, gdje se rađala ljubav prema funku. Zatim, u srcu karijere, rađaju se albumi koji su definirali generacije, svjedoci snage talenta i upornosti. Drevni ritmovi Afrike ostavljaju neizbrisiv trag; hitovi se rađaju iz eksperimenata, stvarajući jedinstvene melodije koje pamte generacije. Legendarni stihovi postaju simboli, a njegovi nastupi čuvari energije, neosvojivi za zub vremena.

Nakon hitova koji su harali ljestvicama, dolaze zreliji, introspektivni albumi – trenuci koji oduzimaju dah i zvukovi koji se prepričavaju. Njegova glazba prestaje biti samo zabava i postaje čuvar priča, ključni svjedok jednog identiteta. A onda, moderni svijet donosi nove dinamike. Od pionirskih elektroničkih zvukova koji su čuvali iskonsku energiju, preko emotivnih balada, do posthumnih remek-djela koja spajaju regije, njegov glazbeni opus neprestano postavlja pitanja i pomiče granice onoga što domaća glazba uopće jest.

Koliko duboko seže vaše poznavanje kralja funka?

No, pravo razumijevanje njegovog djela krije se ispod površine radijskih hitova. Leži u prepoznavanju duha prostora koji odjekuje u svakom stihu i svakom rifu. Znate li zašto je "Afrika" postala himna generacije, a "Pelin i med" ultimativna balada? Možete li razlikovati zvuk albuma Kreativni nered od Pandorine kutije? Prepoznajete li trenutak kada je njegov glazbeni izričaj prestao biti samo pjesma i postao sudbina?

Upravo ta širina i dubina čine opus Dina Dvornika neiscrpnim izvorom fascinacije. Vrijeme je da testirate svoje znanje i otkrijete jeste li samo slučajni slušatelj ili pravi poznavatelj njegovog lika i djela. Pripremili smo sveobuhvatan kviz koji će vas povesti na putovanje od splitskih početaka do zvjezdanih visina. Jeste li spremni?

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