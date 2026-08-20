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ISKORISTIO SITUACIJU /

Otkriveno gdje su odveli bjegunca iz Velike Gorice: Nije mu prvi put tamo

Policija je pronašla i uhitila 47-godišnjeg muškarca koji je prekjučer pobjegao policajcu ispred suda u Velikoj Gorici. Na sudu je tada bio zbog kršenja sudske mjere i povrede djetetovih prava. 

Iskoristio je situaciju nakon izlaska s ročišta i pobjegao prije ulaska u policijski kombi. Bjegunac je nakon 30 sati skrivanja sinoć lociran na zagrebačkom Jarunu. Ondje je i uhićen, te odmah prebačen u Zatvor u Remetincu, u kojem je već boravio zbog ranijih kaznenih djela.

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20.8.2026.
16:58
RTL Danas
BjegunacVelika GoricaRemetinecSud
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