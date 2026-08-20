Bjegunac iz V. Gorice ukrao bicikl dječaku i pobjegao u lisicama. Progovorila baka: 'Skamenio se'

Bjegunac (47) koji je pobjegao policajcima sa Županijskog suda u Velikoj Gorici uhićen je sinoć u Zagrebu u kafiću. Po Gorici je, doznajemo, bježao biciklom kojeg je ukrao sedmogodišnjem dječaku pred njegovim prijateljima.

Za RTL Danas progovorila je njegova baka. "Bilo je otvoreno, ušao je i pobjegao s biciklom, one je vjerojatno htio na stubište vidio bicikl dječji uzeo i ode", prepričava baka dok pokazuje mjesto otkud je uzeo bicikl.

Bjegunac se odvezao na biciklu sedmogodišnjeg dječaka. Baka Ana ostavila ga je kratko ispred stana dok ne unese ostale stvari.

Krađu vidjela djeca

Sve se događalo pred očima djece koja su bila u parku ispred zgrade.

"Pitam djecu, bilo ih je jedno pet ili šest. I kažu da je jedan stari čovjek sjeo na bicikl. Ima rep i bradu i pokažu kako vozi. Vjerojatno je još imao lisice", prepričava baka Ana iz Velike Gorice u razgovoru za RTL Danas.

Stanuju nekoliko metara od Županijskog suda s kojeg je pobjegao.

"Naišli su policajac i policajka. Rekli smo - nama je sada ukraden bicikl i djeca su vidjela, još su se smijala da vozi neobično", dodala je.

Jedan bicikl je pronađen kod njega kada je uhićen na Jarunu.

Policija je sinoć u 20.45 minuta zaprimila dojavu da se bjegunac nalazi u jednom ugostiteljskom objektu. Pet minuta kasnije u njemu su ga zatekli, uhitili i priveli u policijsku postaju.

Prebačen u Remetinec

Nakon toga prebačen je u Remetinec gdje ga čeka mjesec dana istražnog zatvora zbog neprimjerenog ponašanja na društvenim mrežama. Ranije je u zatvoru bio četiri godine i osam mjeseci zbog prijetnji bivšoj nevjenčanoj supruzi.

"Tu sada nije samo stvar - aha otvorit ćemo ćeliju i staviti ga unutra. Ovdje nama stvara veliki problem to što je već pokušao bijeg. Njemu će se trebati posvetiti malo više pažnje. I sad molite Boga da se ne dogodi nešto kao što se dogodilo u ovom slučaju", navodi ....

Policija je potragu za njim završila, ali potraga za biciklom se nastavlja.

"Dijete je u šoku, a na kraju i ja jer sam ga jedva kupila, mirovina je mala, dijete je bilo oduševljeno, da bi sve palo u vodu", priznaje baka. Njezin unuk je u šoku, pita se zašto je baš njemu ukraden bicikl jer ne razumije situaciju.

Razumiju sugrađani i susjedi koji su se uključili u potragu.

Dječak u strahu

"Vidjela sam da je dotični pronađen na Jarunu, pa sam koliko u šali toliko u istini napisao jeste li pronašli jer je unuk gospođe Ane uistinu tužan. Bio je to rođendanski poklon. Bio mi je šok, napisala sam lokalnu objavu među kvartovima, a na kraju je to odjeknulo u neke sfere, ni u ludilu nismo znali za bjegunca", navodi dopredsjednica Humanitarne udruge Buvljakuše Sandra Barić.

Bicikl je bio nov, sedmogodišnji Bruno ga je dobio prije dva mjeseca za rođendan. Sad je u strahu.

"Sinoć je došao, baka zatvori prozor, zaključaj vodu, od straha, jednostavno on se ukamenio", prepričava baka.

U policiji kažu da je kriminalističko istraživanje u tijeku i njime trebaju utvrditi je li pronađeni bicikl na Jarunu onaj ukraden Aninom unuku.