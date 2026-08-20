Milinović 'oprao' zastupnike: 'Više sam napravio nego njih 150, zanima me kad će doći prvi šleper'

Dok sjedi u svom dvorištu u predgrađu Gospića, Željka ne može izbjeći pogled na opasni otpad deponiran u silosu, odmah preko puta ceste.

"Imamo i jabuke i šljive, donekle su nam rodile. Imamo ih običaj zamrznuti i koristiti poslije za knedle i druga jela, a isto tako imamo i vrt. A sad je jako neugodan osjećaj kad se konzumira mrkva iz vrta, kad se konzumira luk, kad gledaš te jabuke", kaže Gospićanka Željka Šikić.

Jutrošnja izvanredna sjednica Hrvatskog sabora nije je uvjerila da će se problem uskoro riješiti.

"Bojim se da je u centru cijele te rasprave politika i vječno prepucavanje između političkih opcija", kaže Šikić.

Konstruktivnošću prijedloga nisu zadovoljni ni članovi građanskih inicijativa koji su se ranije angažirali na prosvjedima zbog problema nezbrinjavanja opasnog otpada.

Gdje je premijer?

Jedan od organizatora brojnih prosvjeda u Gospiću, Mile Ilić, smatra da odgovori koje su građani danas čuli nisu bili dovoljno ozbiljni.

"Poprilično je nekako neozbiljno i ti odgovori nisu ozbiljni. I što me najviše razočaralo, pa to se radi o biti ili ne biti jednoga kraja, a gdje je premijer? Pa gdje je predsjednik Vlade, gdje su te figure? Nego pošalje, pro forme, ministra ovog, tamo ga instruira što će govoriti i tako dalje. Ja nisam zadovoljan", kaže Ilić.

Vjeko Bušić iz Građanske inicijative "Gospić je naš dom" također smatra da se na sjednici nisu čule konkretne novosti.

"Vidjeli smo ponavljanje onih jednih te istih teza, ja bih rekao opravdanja, gdje sustav i dalje sam sebe brani i zapravo uopće ne želi prihvatiti da je došlo do propusta u postupanju, prvenstveno u prevenciji i sanaciji ovoga područja", kaže Bušić.

Bušić pritom upozorava na odredbe Zakona o zaštiti okoliša. Smatra da, prema članku 10. o poduzimanju preventivnih mjera te nizu odredbi članaka 182. do 187., Ministarstvo može poduzeti hitne preventivne radnje, pa ih provesti i putem treće osobe.

Gradonačelnik: 'Mene interesira kada će doći prvi šleper'

Da se jutrošnjom sjednicom nije dogodio konkretan pomak, smatra i gospićki gradonačelnik Darko Milinović.

"Ja sam napravio danas tri operacije i napravio sam puno, puno više nego svih njih tamo 150. Te političke borbe, te političke komedije me ne interesiraju, mene interesira zdravlje građana Gospića. Mene interesira kada će doći prvi šleper i odavde odvoziti smeće. Samo me to interesira, ništa drugo", kaže gradonačelnik Gospića Darko Milinović za RTL Danas (LiPO).

Milinović je javnim Facebook statusom kritizirao i predsjednika Zorana Milanovića zbog načina na koji je sazvana izvanredna saborska sjednica. Zamjerio mu je što je među zaključcima zatraženo da Vlada izvješće o postupanju dostavi građanskim inicijativama, a ne legitimno izabranim predstavnicima vlasti u Gospiću.

Više od godinu i pol upozorenja

Više od godinu i pol iz Gospića izvještavamo o upozorenjima građana da se što prije ukloni i adekvatno zbrine oko 37 tisuća tona otpada s područja bivšeg PPK Velebit, ali i s drugih lokacija.

Gospićani cijelo vrijeme upozoravaju da se opasni otpad nije odlagao samo na silosu, nego i na javnom gradskom odlagalištu otpada Rakitovac. To tvrde mještani koji žive u okolici.

Kažu da su viđali kamione, a tvrde i da je količina otpada na toj lokaciji u samo nekoliko godina narasla čak sedam puta.

'To će se opet staviti pod tepih'

Problem koji građani nazivaju "eko-bombom" u Gospiću brine i ljude iz drugih dijelova Hrvatske.

"Ne očekujem da će se baš brzo riješiti. Mislim da će se to opet staviti pod tepih dok ne dođe neka nova senzacija ili neka nova afera", kaže Zagrepčanin Željko.

S njim se slaže i Trogiranin Mateo. "Navlačit će se godinama, uzimat će se još više novaca od naroda i ništa se neće riješiti, kao i za svaki drugi problem", smatra Mateo.

Građanska inicijativa "Gospić je naš dom" novi prosvjed u Zagrebu organizira 5. rujna, a detalje će objaviti idućih dana.