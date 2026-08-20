Pojavila se i snimka: Ovako Petry, HDZ-ov župan, provodi večer uoči sjednice o opasnom otpadu

UŽIVAO JE /

Kao što smo ranije objavili, HDZ-ov župan ličko-senjski Ernest Petry snimljen je u provodu u jednom gospićkom pubu, noć prije izvanredne sjednice o otpadu u Lici.

Bio je vrlo prisan s crnokosom djevojkom, a za 24sata to je ovako tumačio:

"Bio je Ani rođendan, radio sam do 18 sati taj dan. To je bila samo čestitka. Otišao sam kući nakon toga. Zadržali smo se možda sat i pol. Nisam bio pijan. Ima i bitnijih tema, što ne smijem nekoga poljubiti kad mu je rođendan? Dođeš na rođendan, poljubiš nekoga i odmah nastane problem. Imam pravo na privatni život", rekao je Petry.

Fotografije koje nam je poslao čitatelj možete pogledati OVDJE.

Upit o ovom događaju poslali smo i samom županu, ali odgovor još nismo dobili.