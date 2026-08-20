Pogledajte što ide prema Hrvatskoj, jedna regija posebno na udaru: Prijete tuča, olujni vjetar i poplave

Za riječko područje su u noći s četvrtka na petak najavljeni izraženiji pljuskovi s grmljavinom - moguće su obilne oborine, tuča i jak vjetar pa su interventne službe u pripravnosti kako bi se osiguralo odvijanje prometa, a građani su pozvani na dodatan oprez.

Iz riječke Gradske uprave u četvrtak su priopćili da je Državni hidrometeorološki zavod za noć s četvrtka, 20. kolovoza, na petak, 21. kolovoza, najavio izraženije pljuskove s grmljavinom. Lokalno su moguće obilne oborine u kratkom vremenu, tuča i jak vjetar s olujnim udarima.

Stoga su ophodari, semaforisti i prometni operateri Rijeka plusa, s ostalim interventnim službama u stanju pripravnosti kako bi se osiguralo što sigurnije odvijanje prometa, istaknuli su.

Foto: DHMZ

Postoji opasnost od bujičnih poplava

Prometni centar Grada Rijeke kontinuirano prati stanje na riječkim prometnicama putem sustava kamera te održava stalnu komunikaciju sa svim interventnim službama.

Iz Grada Rijeke naglasili su da zbog mogućih intenzivnih oborina postoji opasnost od urbane i bujične poplave što može dovesti do zadržavanja vode na prometnicama, otežanog odvijanja prometa i povremenih zastoja na pojedinim dijelovima grada.

Pozvali su građane i sve sudionike u prometu na dodatan oprez, praćenje vremenskih i prometnih upozorenja te poštivanje prometnih pravila i uputa službenika na terenu.

Vozačima se preporučuje da brzinu i način vožnje prilagode trenutačnim uvjetima na cestama, povećaju sigurnosni razmak između vozila te izbjegavaju nagla kočenja i druge rizične manevre na mokrom kolniku.

U slučaju jačeg nevremena, građanima se savjetuje da, ako je moguće, izbjegavaju putovanja.