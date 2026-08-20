Stradali iz omiškog požara i dalje kritično: 'Podvrgnuti su operacijama uklanjanja opečenog tkiva'

Zdravstveno stanje troje pacijenata stradalih u katastrofalnom požaru kod Omiša i prevezenih iz splitskog KBC-a u zagrebačku Traumatologiju je nepromijenjeno, izvijestili su u četvrtak iz Klinike za traumatologiju iz KBC-a Sestre Milosrdnice.

Ozlijeđeni su i dalje životno ugroženi te se nalaze na jedinici intenzivnog liječenja. Iz bolnice navode da su intubirani i na respiratoru su te primaju terapiju kojoj je cilj stabilizirati njihove vitalne funkcije.

"S obzirom na opsežnost opeklina, tijek bolesti za sada se odvija u skladu s očekivanjima. Svi su podvrgnuti operativnim zahvatima uklanjanja odumrlog opečenog tkiva", dodaju iz bolnice.

Ukupno četvero teško ozlijeđenih pacijenata su iz KBC-a Split prebačeni na liječenje u Zagreb. Troje ih je smješteno na Traumatologiji, dok se maloljetnoj djevojci pomoć pruža u Klicini za dječje bolesti u Klaićevoj.

U splitskom KBC-u liječi se još četvero pacijenata koji su zadobili teške ozljede u velikom požaru koji je krenuo u Lokvi Rogoznici i proširio se omiškim područjem.