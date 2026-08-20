Zvijezda sadržaja za odrasle čeka drugo dijete s mužem koji joj je ujedno i polubrat

Australska glumica i zvijezda sadržaja za odrasle Scarlet Vas (31) podijelila je sretne vijesti sa milijunima pratitelja na društvenim mrežama. Objavila je da ona i njezin suprug, koji je ujedno i njezin polubrat, glazbenik i kreator sadržaja Tayo Ricci (29), očekuju svoje drugo dijete. Svoju je sreću otkrila na Instagramu u nizu objava s jednostavnim opisom: "Zvao je doktor. Očito ćemo dobiti još jednu bebu". Na fotogafijama Scarlet, Tayo i njihova prva kći Silva, poziraju na slikovitoj litici s pogledom na ocean, odjeveni u usklađene kombinacije.

Ono što priču Scarlet Vas i Taya Riccija čini posebno zanimljivom jest njihova nekonvencionalna obiteljska veza. Naime, njih dvoje su pulubrat i polusestra, no bez ikakve krvne povezanosti. Upoznali su se kao tinejdžeri, a nedugo nakon toga njihovi su se roditelji vjenčali. Par je uvijek bio otvoren o svojoj vezi, ističući kako nisu u krvnom srodstvu, čime su preduhitrili eventualne kontroverze. Njihova je priča privukla veliku medijsku pažnju, a oni su je prihvatili s iskrenošću.

Svoju su ljubav okrunili brakom 2023. godine na grčkom otoku Mykonosu, a u prosincu 2024. godine dobili su kćer Silvu. Scarlet je publici najpoznatija po ulozi Mishti Sharme u dugovječnoj australskoj sapunici "Neighbours", no posljednjih je godina izgradila i impresivnu karijeru kao influencerica ali i kao kreatorica sadržaja za odrasle na platformi OnlyFans.

S drugim djetetom na putu, Scarlet i Tayo nastavljaju graditi svoju obitelj, unatoč velikom interesu javnosti za njihov neobičan odnos. Njihova nova objava ponovno je privukla pažnju brojnih pratitelja, koji su im u komentarima uputili brojne čestitke.