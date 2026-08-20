Rijeka će usred reprezentativne pauze igrati utakmicu: Na Kvarner stiže Bundesligaš

Njemački Union Berlin će u sklopu reprezentativne pauze 26. rujna gostovati u Rijeci, na Kantridi, gdje će odigrati oproštajnu utakmicu protiv Rijeke.

Riječ je, dakako, o oproštaju Damira Kreilacha, legende oba kluba, a utakmica će početi u 19 sati i 17 minuta, kao počast brojevima na dresu koje je Kreilach nosio u Unionu, odnosno Rijeci.

"Kreilach je u ljeto 2013. iz svog matičnog kluba HNK Rijeke prešao u Union Berlin te je u sljedećim godinama svojim velikim zalaganjem i strašću ostavio dubok trag u igri njemačkog kluba. Do odlaska 2018. godine Hrvat je upisao ukupno 157 službenih nastupa u dresu Uniona, a i danas uživa veliko poštovanje u Berlinu i Rijeci.

Za Damira Kreilacha tako se na mjestu na kojem je nekada igrao zatvara poseban krug. Prijateljska utakmica bit će prilika da se zajednički oda priznanje njegovim zaslugama za oba kluba i da ga se pred domaćom publikom svečano isprati", napisao je bundesligaški klub na svojim službenim stranicama.

Abschiedsspiel für Damir in Kroatien! 🇭🇷



Im September reist unsere Profimannschaft Männer nach Rijeka für ein Testspiel gegen den kroatischen Erstligisten HNK Rijeka.



Das Duell steht ganz im Zeichen eines langjährigen Weggefährten beider Vereine: Die Partie wird als… pic.twitter.com/TJZHwJjPNq — 1. FC Union Berlin (@fcunion) August 19, 2026

Kreilach je rođen u Vukovaru, no karijeru je započeo u Rijeci. Za klub s Kvarnera upisao je 133 nastupa prije nego što je otišao u Union, a potom u Real Salt Lake i naposljetku Vancouver Whitecaps. Na samom kraju karijere vratio se u Rijeku, gdje je završio karijeru i prešao u klupski ured, a ova će mu utakmica biti oproštaj od dva kluba u kojima je, uz Real Salt Lake, ostavio najdublji trag.