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Rijeka će usred reprezentativne pauze igrati utakmicu: Na Kvarner stiže Bundesligaš

Rijeka će usred reprezentativne pauze igrati utakmicu: Na Kvarner stiže Bundesligaš
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Foto: Matthias Koch/imago sportfotodienst/Profimedia

Njemački bundesligaš 26. rujna gostuje u Rijeci, a utakmica će početi u 19:17, kao simbolična počast brojevima koje je Kreilach nosio u oba kluba.

20.8.2026.
16:44
Sportski.net
Matthias Koch/imago sportfotodienst/Profimedia
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Njemački Union Berlin će u sklopu reprezentativne pauze 26. rujna gostovati u Rijeci, na Kantridi, gdje će odigrati oproštajnu utakmicu protiv Rijeke.

Riječ je, dakako, o oproštaju Damira Kreilacha, legende oba kluba, a utakmica će početi u 19 sati i 17 minuta, kao počast brojevima na dresu koje je Kreilach nosio u Unionu, odnosno Rijeci.

"Kreilach je u ljeto 2013. iz svog matičnog kluba HNK Rijeke prešao u Union Berlin te je u sljedećim godinama svojim velikim zalaganjem i strašću ostavio dubok trag u igri njemačkog kluba. Do odlaska 2018. godine Hrvat je upisao ukupno 157 službenih nastupa u dresu Uniona, a i danas uživa veliko poštovanje u Berlinu i Rijeci.

Za Damira Kreilacha tako se na mjestu na kojem je nekada igrao zatvara poseban krug. Prijateljska utakmica bit će prilika da se zajednički oda priznanje njegovim zaslugama za oba kluba i da ga se pred domaćom publikom svečano isprati", napisao je bundesligaški klub na svojim službenim stranicama.

Kreilach je rođen u Vukovaru, no karijeru je započeo u Rijeci. Za klub s Kvarnera upisao je 133 nastupa prije nego što je otišao u Union, a potom u Real Salt Lake i naposljetku Vancouver Whitecaps. Na samom kraju karijere vratio se u Rijeku, gdje je završio karijeru i prešao u klupski ured, a ova će mu utakmica biti oproštaj od dva kluba u kojima je, uz Real Salt Lake, ostavio najdublji trag.

Union BerlinNk RijekaDamir Kreilach
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