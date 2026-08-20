Rijeka će usred reprezentativne pauze igrati utakmicu: Na Kvarner stiže Bundesligaš
Njemački bundesligaš 26. rujna gostuje u Rijeci, a utakmica će početi u 19:17, kao simbolična počast brojevima koje je Kreilach nosio u oba kluba.
Njemački Union Berlin će u sklopu reprezentativne pauze 26. rujna gostovati u Rijeci, na Kantridi, gdje će odigrati oproštajnu utakmicu protiv Rijeke.
Riječ je, dakako, o oproštaju Damira Kreilacha, legende oba kluba, a utakmica će početi u 19 sati i 17 minuta, kao počast brojevima na dresu koje je Kreilach nosio u Unionu, odnosno Rijeci.
"Kreilach je u ljeto 2013. iz svog matičnog kluba HNK Rijeke prešao u Union Berlin te je u sljedećim godinama svojim velikim zalaganjem i strašću ostavio dubok trag u igri njemačkog kluba. Do odlaska 2018. godine Hrvat je upisao ukupno 157 službenih nastupa u dresu Uniona, a i danas uživa veliko poštovanje u Berlinu i Rijeci.
Za Damira Kreilacha tako se na mjestu na kojem je nekada igrao zatvara poseban krug. Prijateljska utakmica bit će prilika da se zajednički oda priznanje njegovim zaslugama za oba kluba i da ga se pred domaćom publikom svečano isprati", napisao je bundesligaški klub na svojim službenim stranicama.
Abschiedsspiel für Damir in Kroatien! 🇭🇷— 1. FC Union Berlin (@fcunion) August 19, 2026
Im September reist unsere Profimannschaft Männer nach Rijeka für ein Testspiel gegen den kroatischen Erstligisten HNK Rijeka.
Das Duell steht ganz im Zeichen eines langjährigen Weggefährten beider Vereine: Die Partie wird als… pic.twitter.com/TJZHwJjPNq
Kreilach je rođen u Vukovaru, no karijeru je započeo u Rijeci. Za klub s Kvarnera upisao je 133 nastupa prije nego što je otišao u Union, a potom u Real Salt Lake i naposljetku Vancouver Whitecaps. Na samom kraju karijere vratio se u Rijeku, gdje je završio karijeru i prešao u klupski ured, a ova će mu utakmica biti oproštaj od dva kluba u kojima je, uz Real Salt Lake, ostavio najdublji trag.