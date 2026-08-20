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UŽASNA TRAGEDIJA /

Prevrnuo se prepun brod, poginulo najmanje 40 djece: 'Pronađena su tijela'

Prevrnuo se prepun brod, poginulo najmanje 40 djece: 'Pronađena su tijela'
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Foto: Leslie FAUVEL/AFP/Profimedia/Ilustracija

Nesreća se dogodila u četvrtak ujutro kada su putnici išli saditi ili žeti rižu

20.8.2026.
17:25
Hina
Leslie FAUVEL/AFP/Profimedia/Ilustracija
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Pretovareni brod prevrnuo se u sjeverozapadnoj nigerijskoj saveznoj državi Sokoto, a do sada je izvučeno oko 40 tijela djece, rekao je u četvrtak lokalni dužnosnik uprave za unutarnje plovidbu.

"Mogu potvrditi da je do sada pronađeno oko 40 tijela djece", rekao je za Reuters Abdulkadir Yusuf, regionalni upravitelj Nacionalne uprave za unutarnju plovidbu.

Nesreća se dogodila u četvrtak ujutro kada su putnici išli saditi ili žeti rižu, rekao je Sarkin Daji, vođa u tom području.

"Naši lokalni ronioci izvukli su tijela i potraga još traje", rekao je lokalni stanovnik Nasiru Gorau.

Smrtonosne brodske nesreće česte su u Nigeriji radi lošeg stanja plovila. 

U siječnju je najmanje 25 osoba poginulo nakon što se prevrnuo brod koji je propuštao u saveznoj državi Yobe na sjeveroistoku Nigerije.

BrodNigerijaCrna KronikaNesreĆaDjeca
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