Dvoje djece teško ozlijeđeno kod Dubrovnika: Vozač zaspao za volanom

Dvoje djece teško je ozlijeđeno u jučerašnjoj prometnoj nesreći u mjestu Ratac u Dubrovačkom primorju, nakon što je vozač zaspao za volanom i udario u parkirano vozilo.

Prometnu nesreću oko devet sati ujutro na državnoj cesti D-8, kolokvijalno Jadranskoj magistrali, skrivio je 45-godišnji državljanin Kosova koji je vozio automobil talijanskih registracija iz pravca Dubrovnika prema Splitu, izvijestila je dubrovačka policija.

Drugo vozilo palo na padinu

"Provedenim očevidom je utvrđeno da je vozač u jednom trenutku zbog umora zaspao i prešao na suprotnu kolničku traku gdje je udario vozilo njemačkih registarskih oznaka koje je bilo uredno parkirano na makadamskom proširenju i koje je od siline udara palo na padinu, dva metra ispod razine kolnika", stoji u priopćenju policije.

Uz vozača, u automobilu je u trenutku nesreće bilo troje djece. Dvoje djece zadobilo je teške ozljede te su nakon pružanja liječničke pomoći zadržani na liječenju u dubrovačkoj bolnici.

Protiv vozača bit će podnesena kaznena prijava zbog dubrovačkom Općinskom državnom odvjetništvu zbog izazivanja prometne nesreće.