FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NESREĆA NA MAGISTRALI /

Dvoje djece teško ozlijeđeno kod Dubrovnika: Vozač zaspao za volanom

Dvoje djece teško ozlijeđeno kod Dubrovnika: Vozač zaspao za volanom
×
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL/Ilustracija

Uz vozača, u automobilu je u trenutku nesreće bilo troje djece

20.8.2026.
17:15
Dunja Stanković
Dusko Jaramaz/PIXSELL/Ilustracija
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Dvoje djece teško je ozlijeđeno u jučerašnjoj prometnoj nesreći u mjestu Ratac u Dubrovačkom primorju, nakon što je vozač zaspao za volanom i udario u parkirano vozilo.  

Prometnu nesreću oko devet sati ujutro na državnoj cesti D-8, kolokvijalno Jadranskoj magistrali, skrivio je 45-godišnji državljanin Kosova koji je vozio automobil talijanskih registracija iz pravca Dubrovnika prema Splitu, izvijestila je dubrovačka policija. 

Drugo vozilo palo na padinu

"Provedenim očevidom je utvrđeno da je vozač u jednom trenutku zbog umora zaspao i prešao na suprotnu kolničku traku gdje je udario vozilo njemačkih registarskih oznaka koje je bilo uredno parkirano na makadamskom proširenju i koje je od siline udara palo na padinu, dva metra ispod razine kolnika", stoji u priopćenju policije. 

Uz vozača, u automobilu je u trenutku nesreće bilo troje djece. Dvoje djece zadobilo je teške ozljede te su nakon pružanja liječničke pomoći zadržani na liječenju u dubrovačkoj bolnici. 

Protiv vozača bit će podnesena kaznena prijava zbog dubrovačkom Općinskom državnom odvjetništvu zbog izazivanja prometne nesreće. 

Prometna NesrećaPrometSpavanjeUmorPolicija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike