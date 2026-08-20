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KOD SLAVONSKOG BRODA /

Pijani vozač teretnjakom naletio na pješaka pa pobjegao: Policija ga ubrzo pronašla i uhitila

Pijani vozač teretnjakom naletio na pješaka pa pobjegao: Policija ga ubrzo pronašla i uhitila
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Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Ozlijeđeni pješak kolima hitne pomoći prevezen je u opću bolnicu u Slavonskom Brodu, gdje je zadržan na daljnjem liječenju

20.8.2026.
11:45
Tesa Katalinić
Zeljko Lukunic/PIXSELL
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U mjestu Slobodnica, pokraj Slavonskog Broda, u srijedu se dogodila teška prometna nesreća u kojoj je nastradao 78-godišnji pješak. 

Nesreću je prouzročio vozač teretnog automobila koji je pobjegao s mjesta nesreće bez da je obavijestio policiju i pružio pomoć ozlijeđenom muškarcu.

Policija je ubrzo nakon nesreće uhvatila vozača (64) kojem je alkotestiranjem utvrđena prisutnost alkohola od 1,83 promila. 

Skrenuo na travnatu površinu i udario pješaka

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je 64-godišnjak upravljao teretnim vozilom te je zbog nedržanja strane kretanja skrenuo s kolnika na travnatu površinu sa sjeverne strane ceste. 

U tom se trenutku bankinom kretao 78-godišnji pješak u kojeg je vozilo izravno udarilo.

Ozlijeđeni pješak kolima hitne pomoći prevezen je u opću bolnicu u Slavonskom Brodu, gdje je zadržan na daljnjem liječenju, a ozljede su okvalificirane kao lakše.

"Vozaču (64)  su u bolnici uzeti potrebiti uzorci radi analize prisutnosti alkohola u organizmu te će policijski službenici po dobivenim rezultatima analize protiv njega podnijeti odgovarajuća pismena nadležnom sudu u Sl. Brodu", priopćili su iz policije. 

Prometna NesrećaPobjegao S Mjesta NesrećePu Brodsko-posavska
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