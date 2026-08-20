Sudar aviona i helikoptera: Jedan mrtav, policajac hrabrim potezom spasio kolegu

U srijedu navečer došlo je do teške zrakoplovne nesreće u blizini zračne luke Carlisle u američkom okrugu Cumberland.

Mali sportski zrakoplov i policijski helikopter sudarili su se u zraku, pri čemu je pilot zrakoplova izgubio život, dok su dvojica policajaca iz helikoptera ozlijeđena.

Do sudara je došlo oko 19.50 sati po lokalnom vremenu, potvrdila je Savezna uprava za civilno zrakoplovstvo (FAA).

Policajci preživjeli pad

Potpukovnik George Bivens, vršitelj dužnosti povjerenika državne policije Pennsylvanije, potvrdio je da je pilot Cessne bio jedina osoba u zrakoplovu te da je preminuo na mjestu nesreće.

U helikopteru su se nalazila dvojica pripadnika elitne zrakoplovne jedinice državne policije Pennsylvanije, Bryce Corman i Jason Mills. Obojica su preživjela pad i hitno su prevezena u Medicinski centar Hershey. Unatoč ozljedama, liječnici očekuju njihov potpuni oporavak.

#BREAKING A Pennsylvania State Police helicopter collided with a plane at Carlisle Airport in Cumberland County. Tragic videos and photos show debris and first responders. Deaths reported by coroner.

​#Carlisle #Pennsylvania @PAStatePolice @WJACTV @CumberlandCoPA pic.twitter.com/oU5cmoZtd1 — jarvis ☠️ (@Vishii14) August 20, 2026

Dramatično spašavanje

Nesreća se dogodila u trenutku kada su policijski piloti izvodili redovite vježbe u blizini uzletno-sletne staze. Kada se Cessna počela približavati, njezin je pilot u posljednjem trenutku skrenuo udesno kako bi izbjegao udarac, no zrakoplov je ipak zahvatio stražnji dio helikoptera.

Nakon pada na tlo, helikopter se prevrnuo na bok, zarobivši pilote u kabini. Hrabrim potezom, policajac Corman je uspio razbiti prozor letjelice te izvući kolegu Millsa, koji je pretrpio teže ozljede.

Policija je pohvalila napore medicinskog osoblja u Medicinskom centru Hershey te brzu reakciju hitnih službi na zračnoj luci.

Naveli su kako su događaji "mogli završiti znatno tragičnije".

Istraga o tome zašto je helikopteru dopušten ulazak u zonu obuke i dalje je u tijeku.