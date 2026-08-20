Šutalo otišao u Lazio, a Dinamo trlja ruke: Evo koliko će zaraditi

Josip Šutalo odlazi u Lazio, a od njegova transfera ponovno će profitirati i Dinamo. Hrvatskom prvaku pripast će dio novca zahvaljujući FIFA-inu mehanizmu solidarnosti.

Lazio će za jednogodišnju posudbu platiti tri milijuna eura, što bi Dinamu trebalo donijeti oko 119 tisuća eura. Ako Talijani odluče otkupiti Šutala za dodatnih 7,5 milijuna eura, zagrebački klub mogao bi dobiti još oko 298 tisuća eura.

🚨🔵⚪️ Lazio agree deal in principle to sign Josip Šutalo from Ajax, here we go! 🇭🇷



€3m loan fee plus €7.5m buy option clause, add-ons and also 10% sell-on clause. pic.twitter.com/FfhJrV0d0o — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2026

Dinamo bi tako od fiksnog dijela posudbe i mogućeg otkupa ukupno mogao zaraditi oko 417 tisuća eura, a pripao bi mu i udio u eventualnim bonusima.

Šutalo je u Dinamo stigao kao 14-godišnjak i prošao gotovo cijeli omladinski pogon, zbog čega klub sada ponovno financijski profitira od njegova transfera.