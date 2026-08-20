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'GDJE JE HUREM?' /

Pamtimo ga kao 'Sulejmana Veličanstvenog', a sad se pojavio u Sarajevu: Evo kako danas izgleda

Pamtimo ga kao 'Sulejmana Veličanstvenog', a sad se pojavio u Sarajevu: Evo kako danas izgleda
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Foto: RTL

Bosanskohercegovački redatelj Srđan Vuletić je pozirao u društvu Halita Ergença, a pratitelji nisu propustili priliku našaliti se na račun njegove najpoznatije uloge

20.8.2026.
17:20
Hot.hr
RTL
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Bosanskohercegovački redatelj i scenarist Srđan Vuletić ovih dana uživa u festivalskoj atmosferi Sarajevo Film Festivala, a tijekom jednog druženja susreo je i čovjeka kojeg milijuni gledatelja i danas pamte kao moćnog osmanskog vladara. Vuletić je na Instagramu objavio fotografije s turskim glumcem Halitom Ergençom, poznatim po naslovnoj ulozi u hit-seriji "Sulejman Veličanstveni", a njihovo druženje odmah je privuklo pažnju njegovih pratitelja.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Na fotografijama Vuletić pozira s Ergençom te je uz objavu napisao: "Odabrao sam se slikati sa Sulejmanom Veličanstvenim, velikim turskim glumcem Halitom Ergençom".  Fotografije dvojice umjetnika izazvale su brojne reakcije, a pratitelji su se očekivano najviše uhvatili za Ergençovu najpoznatiju ulogu. "Ma gdje Sulejmana utrefiste Srđane?", našalio se jedan pratitelj, dok je drugi odmah pitao: "A gdje je Hurem?" Neki su dvojac prozvali i "dva sultana", dok su drugi jednostavno izrazili oduševljenje susretom. 

Sulejman VeličanstvaniHalit ErgencRedateljSarajevo Film Festival
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