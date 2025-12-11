FREEMAIL
Bizarno /

Paul Pogba ušao u novi sport. Nećete vjerovati koji

Paul Pogba ušao u novi sport. Nećete vjerovati koji
Foto: Valery Hache/afp/profimedia

Naime, francuski veznjak i jedan od najskupljih igrača u povijesti nogometa odlučio je slijediti puteve Gerarda Piquéa, Cristiana Ronalda, „pravog“ Ronalda i brojnih drugih

11.12.2025.
7:45
Sportski.net
Valery Hache/afp/profimedia
Bivši francuski reprezentativac koji je igrao za Manchester United i Juventus, a sada za Monaco, Paul Pogba, bacio se u biznis s devama.

Naime, francuski veznjak i jedan od najskupljih igrača u povijesti nogometa odlučio je slijediti puteve Gerarda Piquéa, Cristiana Ronalda, „pravog“ Ronalda i brojnih drugih te razmišljati o tome što nakon karijere, pa je tako ušao u svijet utrka deva.

„Ljudi možda toga nisu svjesni, ali sport uvijek na neki način povezuje. Bilo da je riječ o nogometu, utrkama deva ili boksu – temelji su slični. Potrebna je odlučnost, potrebno je usredotočenje, potrebna je disciplina i čvrstina. To je ono što na kraju čini prvake. Jednoga dana posjedovati najskuplju devu na svijetu bio bi predivan trenutak koji zaokružuje cijelu priču – nešto zabavno, nešto značajno i nešto što me uzbuđuje. Možda jednog dana to i ostvarimo,“ rekao je Pogba za BBC.

