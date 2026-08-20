Napisao je knjigu o sabotaži Sjevernog toka i pričao s uhićenim Ukrajincem: 'Skupo će platiti grešku'

Zbog prilike da savjetuje trostrukog oskarovca na snimanju filma o sabotaži Sjevernog toka, osumnjičeni za stvarno miniranje plinovoda između Njemačke i Rusije u Puli je završio s lisicama na rukama.

"Znate, kad zove Hollywood, ljudi se uzbude. To su zvijezde, poznati ljudi, možda je to pridonijelo tome. Ne znam, ne bih htio govoriti o tome, ali u svakom slučaju, to je na granici suludog što je učinio", tako za Direkt priča Bojan Pančevski, istraživački novinar Wall Street Journala, autor knjige o sabotaži plinovoda Sjeverni tok. On je s uhićenim Ukrajincem Volodimirom Žuravljovim pričao prije par mjeseci, dok je ovaj bio u Poljskoj i govorio da od tamo ne ide jer ga traži njemačka policija.

'Nije mu to bilo pametno'

"On je to znao, ali putovao je. Osjećao se sigurnim u Hrvatskoj zbog bilo kojeg razloga, nije mu baš pametno bilo što je to učinio. Mislim da je imao druge dokumente. Ali ovo se dogodilo i, eto, on će skupo platiti tu svoju grešku", smatra Pančevski. Da čovjek s potjernice radi kao savjetnik na filmu zvuči nevjerojatno. HAVC nam je potvrdio da, barem službeno, Ukrajinac nije bio dio ekipe. Ali imao je know how sabotaže u filmu o baš toj sabotaži.

"Ozbiljne produkcijske kuće uvijek su angažirale ljude iz sustava koji su određene situacije prošli, dakle ili kao savjetnici ili kao netko tko će im dočarati kako je neka situacija odrađena. Naravno, to se uvijek radilo uz dobru naplatu", tumači Željko Cvrtila, kriminalist i stručnjak za sigurnost.

U Hollywoodu su već znali na filmovima angažirati bivše kriminalce ili mafijaše. "Jedan od poznatijih primjera sigurno je Henry Hill, bivši mafijaš, koji je odlučio prijeći na drugu stranu, policijsku, i o njemu je snimljen 'Goodfellas', fenomenalan film Martina Scorseseja. Henry Hill osobno je sudjelovao kao savjetnik na snimanju filma. Drugi primjer je Ed Bunker, poznati kriminalac koji je proveo godine u zatvoru, a bio je savjetnik Michaelu Mannu na snimanju kultnog filma 'Vrućina'", navodi ranije primjere Dean Sinovčić, filmski kritičar Nacionala.

Kako je izvedena operacija?

No, da se vratimo uhićenom Ukrajincu. Nakon razgovora s njim, ali i drugim ključnim akterima operacije, Pančevski u svojoj knjizi ne ostavlja prostor sumnji da je eksploziv na cijevi plinovoda na 80 metara dubine na dnu Baltičkog mora postavila mala grupa ljudi - vrhunskih ronilaca - s unajmljene jedrilice koja se zvala Andromeda. A sve je išlo po naredbi tadašnjeg glavnog zapovjednika ukrajinske vojske Valerija Zalužnog.

"Sad se vodi polemika o tome je li predsjednik Zelenski znao ili nije znao za to, ali to je u principu svejedno njemačkom tužilaštvu, jer Nijemci su već optužili jednog čovjeka, onog koji je u istražnom zatvoru, i u optužbi stoji da je to operacija države Ukrajine, jer se radi o vojnim licima, to su oficiri koji su u momentu napada služili u ukrajinskim vojnim snagama", ističe Bojan Pančevski.

Dakle, niti je to bila ruska auto-sabotaža, kako se u startu spominjalo, nisu sudjelovali nikakvi vojni brodovi i podmornice, nego šestero ronilaca na jedrilici. Izručenje Žuravljova iz Poljske sud je odbio, s argumentom da je miniranje plinovoda, ako za njega i jest odgovorna Ukrajina, bio opravdan čin u vrijeme rata. "On je bio slobodan čovjek u Poljskoj, on se mogao slobodno kretati, tamo ima porodicu, troje djece, žena mu živi u predgrađu Varšave. Tako da je to jedno sasvim drugo gledanje na cijelu stvar", zaključuje Pančevski.

A što će Hrvatska? "Gotovo je sigurno da će Hrvatska to izručenje napraviti, jer Njemačka će vršiti tu sigurno vršiti pritisak na Hrvatsku da se to napravi", smatra Željko Cvrtila.

I dok ruske rakete svakodnevno padaju na ukrajinske gradove, prvo suđenje za ratni zločin, kako njemačka optužnica kvalificira sabotažu Sjevernog toka, moglo bi biti ne protiv ruskih vojnika, nego ukrajinskih ronilaca.