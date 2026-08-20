Navijači Hajduka briljiraju: 'Njih dvojicu na vrh Marjana da gledaju u stablo svaki dan po 8 sati'

Nogometaši Hajduka na dramatičan su način remizirali s Rakowom u prvoj utakmici doigravanja za plasman u Konferencijsku ligu, odigranoj u četvrtak na Poljudu, koja je završila rezultatom 2-2 (1-1), a gosti su do izjednačenja došli u zadnjoj minuti dvoboja.

Vodeći pogodak za Hajduk postigao je glavom Michele Šego u 21. minuti nakon odličnog ubačaja Bambe. Poljska momčad je izjednačila u 27. minuti, a strijelac je bio Mahir Emreli, bivši igrač zagrebačkog Dinama. Novo vodstvo Hajduku donio je Španjolac Dalisson de Almeida u 47. minuti udarcem s 18 metara nakon dodavanja Šotičeka.

Splitska momčad je u 55. minuti ostala s igračem manje, jer je slovački sudac Michal Očenaš isključio Adriona Pajazitija zbog opasnog prekršaja.

Konačnih 2-2 postavio je Lamine Diaby-Fadiga u petoj minuti dodatka slovačkog suca Michala Očenaša. Uzvrat je za tjedan dana u Czestochowoj, a početak utakmice je predviđen za 19.00 sati.

Nakon utakmice navijači su zatrpali društvene mreže komentarima.

"Mati moja, koja luzerska ekipa", "Koji debil je ovaj Pajaziti", "Da je bila minuta nadoknade, primili bi u 90:59, nevjerojatno više", "Nogometna inteligencija nekih igrača ne postoji", "Opet nadoknada... Je li ovo više moguće?", "Hvala Pajazitiju koji je svaku ali baš svaku utakmicu na rubu crvenog kartona i Garciji koji to ne vidi", "Umjetnici u primanju golova u zadnjim sekundama", "Najveće pojačanje je da dovedete kvalitetnog psihologa", "Umjesto da njih dokrajčimo mi dokrajčimo sebe", "Pajaziti i Melnjak do kraja ugovora ne na tribinu nego na vrh Marjana da gledaju u stablo svaki dan po 8 sati", "Silić izgleda kao teži amater na golu", Silić je izgubio samopouzdanje", "Vrijeme je za Ivušića", "Koga više Hajduk može iznenaditi? Davno je Hajduk bija Hajduk", samo su neki od brojnih komentara.