Nove snimke HDZ-ovog župana zahuktale situaciju: Petry bi mogao ostati bez dvije funkcije

HDZ očekuje da ličko-senjski župan Ernest Petry u petak podnese ostavku na mjesto šefa ličko-senjskog HDZ-a, a u sljedećoj fazi moguće i župana, neslužbeno doznaje Jutarnji list.

Podsjetimo, HDZ-ov župan snimljen je u srijedu navečer u pubu u centru Gospića, samo nekoliko sati prije izvanredne sjednice Sabora o opasnom otpadu u Lici.

Portal Net.hr u posjedu je fotografija i snimki iz puba.

Petry se ranije oglasio za 24sata te poručio kako trenutačno ne razmišlja o ostavci.

"To je moj privatni život. Javit ću se stranci ako postoji problem, da sam na dispoziciji. Uvijek ću biti na raspolaganju stranci. Postigao sam najbolje rezultate HDZ-u za Ličko-senjsku županiju. Postoje puno veći problemi u državi od mog poljupca. Bio ja predsjednik lokalne organizacije ili samo član, ja ću uvijek biti vojnik HDZ-a", rekao je.

Na fotografijama je Petry u društvu mlađe crnokose ženske osobe, a koja je javnosti postala poznata nakon incidenta u Novalji u travnju ove godine.

'To je bila samo čestitka'

Riječ je o istoj ženi koja je sudjelovala u incidentu poznatom kao "Pepeljara u Novalji". Policija je tada intervenirala nakon sukoba u jednom još neotvorenom restoranu. Prema tada objavljenim informacijama, žena je bila u teško alkoholiziranom stanju, dok je Petryju izmjereno više od jednog promila alkohola u krvi.

Incident se dogodio večer prije otvorenja nove policijske postaje u Novalji, na kojem se župan trebao pojaviti. Petry se nakon toga javno ispričao građanima i poručio da će svojim radom opravdati povjerenje birača.

Nove fotografije ovoga puta ne prikazuju novi incident, već samo da su Petry i žena iz ranijeg slučaja i dalje u bliskom kontaktu.

"Bio je Ani rođendan, radio sam do 18 sati taj dan. To je bila samo čestitka. Otišao sam kući nakon toga. Zadržali smo se možda sat i pol. Nisam bio pijan. Ima i bitnijih tema, što ne smijem nekoga poljubiti kad mu je rođendan? Dođeš na rođendan, poljubiš nekoga i odmah nastane problem. Imam pravo na privatni život", rekao je Petry za 24sata.