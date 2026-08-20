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Šego ispisao povijest Hajduka: Ovo Bijelima nije uspjelo više od 40 godina

Šego ispisao povijest Hajduka: Ovo Bijelima nije uspjelo više od 40 godina
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Šego je zabio protiv Pafosa, potom dvaput Žalgirisu u Vilniusu te još jednom u uzvratu na Poljudu

20.8.2026.
23:24
Sportski.net
Ivo Cagalj/PIXSELL
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Michele Šego nastavlja briljirati u Europi. Hajdukov napadač zabio je protiv Rakowa na Poljudu i tako stigao do petog europskog gola ove sezone.

Time je izjednačio pothvat koji Hajduku nije uspio nijedan igrač više od 40 godina. Posljednji je do pet pogodaka u jednoj europskoj sezoni stigao Zlatko Vujović, i to još 1985./86.

Šego je zabio protiv Pafosa, potom dvaput Žalgirisu u Vilniusu te još jednom u uzvratu na Poljudu. Pogodak protiv Rakowa peti mu je u ovogodišnjim europskim kvalifikacijama.

Vujović je tada otišao još dalje, u Kupu UEFA zabio je osam golova i bio drugi najbolji strijelac natjecanja. Hajduk je stigao do četvrtfinala, a legendarni napadač postigao je više od polovice svih klupskih pogodaka u Europi te sezone.

Michele ŠegoHajduk Split
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