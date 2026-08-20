'Ne želim biti jedan od onih 'Aha jesam vam rekao' tipova, ali...'

KOMENTAR IVANA SKORINA /

I Eto. Ne želim biti jedan od onih "Aha jesam rekao" tipova, ali smo se sinoć 10 minuta u Direktu - čudili tajnoj vezi između Sean Penna koji snima film u puli o sabotaži i Ukrajinca koji je u Puli uhićen zbog sabotaže.

Dok još nitko nije to povezao, dok su nam iz HAVC-a i produkcije filma rekli da nemaju pojma ništa o poveznici. Pa je danas njemački pravni portal objavio da su mu stavili lisice na ruke tijekom snimanja.

Sad cijeli svijet piše o nadrealnoj situaciji - da je uhićen na setu filma o sebi. E i usput rečeno, taj film koji se snima se zove Snake Island, što je referenca na jedan događaj s početka rata. Uglavnom poprilično možemo biti sigurni da u filmu saboteri Sjevernog toka neće biti prikazani kao zlikovci.