Ranko Ostojić 'razmontirao' vladajuće: 'HDZ je spreman otrovati ljude zbog svojih interesa'

Predsjednik saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost i bivši ministar Ranko Ostojić u RTL Direktu komentirao je uhićenje ukrajinskog državljanina osumnjičenog za sudjelovanje u sabotaži plinovoda Sjeverni tok, ali i političke prijepore oko otpada u Gospiću te reakciju sustava tijekom velikog požara kod Omiša.

Kako komentirate uhićenje Ukrajinca u Puli? Je li on heroj ili zločinac?

Vrlo jednostavno, neću ulaziti u takve kvalifikacije. Radi se o europskom uhidbenom nalogu. Ta je osoba više puta bježala policiji u različitim zemljama.

Zanimljivo je da je bio na setu filma koji govori upravo o događajima iz rujna 2022. godine, kada su izvedene sabotaže na Sjevernom toku 1 i 2. S obzirom na ono što je sposoban napraviti, ne bih se tome čudio.

Naš sudac mora procijeniti postoje li uvjeti za izručenje Njemačkoj. To je na neovisnom sudstvu i ne bih ulazio u daljnje komentare.

Kako je uopće uspio ući u Hrvatsku?

Vjerojatno kao što je ulazio i u druge zemlje, koristeći lažne dokumente. Prema tome, to nije nikakva novost.

Očekujete li politički pritisak Njemačke na Hrvatsku kako bi ga se izručilo?

Europski uhidbeni nalog je vrlo jasan. Sud mora procijeniti postoje li zakonske osnove za izručenje. Sama činjenica da bismo govorili o političkom pritisku da se nekoga izruči ili da se ne izruči vrlo je opasna.

Jeste li se iznenadili kada ste čuli da je uhićen upravo na setu filma koji govori o njemu?

Iskreno, za osobu takvog kalibra koja je sposobna napraviti takvo nešto, ona je izabrala pravo mjesto. Tko bi ga tamo tražio?

O otpadu u Gospiću: 'Vrijeme je da se očisti smeće'

U Saboru se danas raspravljalo o problemu otpada u Gospiću. Jeste li čuli nešto novo?

Nemate što novo saznati. Od "stranke opasnih namjera" postali su "stranka otrovnih namjera".

Branite situaciju u kojoj može 16 tisuća kamiona s 37 tisuća tona otpada biti zakopano u Gospiću, a onda odbijate četiri vrlo jednostavna zaključka koje je predložio predsjednik države.

Odbijaju razgovarati s građanima Gospića, odbijaju imenovati novog glavnog državnog inspektora, odbijaju hitnu sanaciju u Gospiću i odbijaju locirati mjesta na kojima postoji sumnjivi otpad.

Ako to odbijete, onda se zna koga branite i čiji se posao štiti. Mislim da je vrijeme da se upravo očisti smeće, i u političkom smislu, uključujući Andreja Plenkovića. Ne može on zakopati smeće u ovoj državi i glumiti velikog domoljuba.

Ali kada govorimo o stvarnom čišćenju otpada, Vlada stalno ponavlja da procedura ne može biti brža. Što na to kažete?

Vrlo jednostavno, njihova je namjera da se to uopće ne napravi. Odbijaju to uz obrazloženje da je riječ o predizbornom skupu i govore da problema nema, da je sve divno i krasno. Neka onda to kažu građanima Gospića i objasne zašto odbijaju te prijedloge.

Osim toga, nitko ovdje ne stvara nikakvu histeriju. Hrvatska je puna ovakvih problema. Činjenica je da su i sami vinovnici priznali što se dogodilo, a glavni državni inspektor, koji je bio osumnjičen da je primio pola milijuna eura kako bi zataškao te stvari, završio je u pritvoru. Bio je i visokopozicionirani HDZ-ovac.

Što se mi onda imamo čuditi? Vinovnici kažu da su to napravili, a vi onda odbijete to sanirati. Prema tome, meni je potpuno jasno – HDZ brani taj posao.

Nije ovdje pitanje brzine. Pitanje je kako se uopće moglo dogoditi da takva količina otpada prođe kroz sustav. Gdje je bio nadzor?

Kako vam može proći 16 tisuća kamiona? Probajte zamisliti da su u tim kamionima bili ljudi, kao što smo neki dan imali slučaj na granici. Da je u njima bilo, primjerice, 200 ljudi, govorili bismo o milijunima i netko bi tada rekao: "Ma znate, slučajno su nam prošli." Znači, nema nadzora.

Situacija je vrlo jednostavna – napravili su od Hrvatske odlagalište smeća za naše partnere. Europska unija, Slovačka, Njemačka, Slovenija i Italija svoj mafijaški otpad, odnosno ono što ne mogu zbrinuti kod sebe, šalju ovdje.

Čak ni Bosna i Hercegovina nije htjela primiti takav otpad. Njihov glavni državni inspektor, srećom, to je odbio. Ali u Hrvatskoj je takva situacija očito moguća.

Premijer Andrej Plenković ponavlja da će kazneno odgovarati oni koji su odgovorni. U ovom trenutku imamo 14 okrivljenih osoba. Što onda politički zamjerate Vladi?

Neka oni meni daju odgovor na to. Kada je situacija hitna, onda to moraš napraviti hitno.

Ako je istina da se tamo nalaze otrovne tvari, odnosno nešto što može ugroziti zdravlje ljudi, onda to nije histerija. To treba provjeriti, očistiti i maknuti.

U krajnjem slučaju, to bi trebalo napraviti i da se smire građani koji u ovom trenutku itekako sumnjaju da mogu vjerovati državi u kojoj glavni državni inspektor odobrava da se takvo smeće dovodi u Hrvatsku.

Vlada vas optužuje da stvarate histeriju i da građanima stvarate strah, iako nadležne službe tvrde da je voda ispravna

Ovdje je osnovni problem što se takve stvari kontinuirano događaju. Imamo Crno brdo i sve ono što tamo postoji, a Hrvatska zbog toga plaća penale Europskoj uniji.

Napokon je zelena tema došla na dnevni red i dokazalo se da je HDZ spreman otrovati ljude zbog svojih interesa. To je ono što je opasno. Zato kažem da je to "stranka otrovnih namjera".

O požaru kod Omiša: 'Ovo nije bila evakuacija, ovo je bilo spašavanje žive glave'

Prošlo je tjedan dana od velikog požara kod Omiša. Je li reakcija sustava trebala biti bolja? Jesu li evakuacija i komunikacija s građanima trebale biti kvalitetnije? Je li trebao biti aktiviran SRUUK?

Stvar je vrlo jednostavna. Imam iskustvo s požarom iz 2000. godine, na istom području, u gotovo istim uvjetima i s istom burom, također u situaciji kada nije bilo kanadera.

Tada smo imali požar u Lokvi Rogoznici. Ljudi koji su bili na terenu, vatrogasci iz Makarske i drugi, nisu imali ni približno opremu koju današnji vatrogasci imaju, ali su uspjeli zaustaviti požar. Skidam kapu svima koji su se borili protiv ovogodišnjeg požara, ali danas imamo jedan osnovni problem.

U trenutku kada su kanaderi prestali gasiti kod Pučišća, požar je krenuo dalje. Mi smo 2000. godine bili spremni za evakuaciju. Doveli smo četiri tegljača Brodospasa, policijske brodove, angažirali autobuse na okretištu. Ljudi su dobivali zvučne upute, a policijska vozila govorila su im da se ukrcaju.

Lokva Rogoznica tada je bila izgubljena u pola sata. Kada požar takvih razmjera krene dalje, a vjetar ga nosi prema drugim mjestima, upravo tada moraš ljudima jasno reći kojim evakuacijskim putevima trebaju ići i gdje se mogu skloniti. Turisti i svi ostali trebali su dobiti informacije i na svojim jezicima kako bi znali što se događa i osjećali se sigurnije.

Ovo je bila stihija. Ovo nije bila evakuacija, ovo je bilo spašavanje žive glave.

Ponovit ću – 2000. godine imali smo vrlo sličnu situaciju. Bilo je blokirano kod Dubaca i Omiša, ali ljudi su se mogli organizirano evakuirati. Problem je bio u tome što se na određena područja više nije moglo ući.

Kažete da ste 2000. godine imali istu situaciju. Kako možete tvrditi da su uvjeti bili isti?

Ne morate vjerovati meni. Načelnik Policijske uprave Marko Srdarević, koji je danas vrhunski policajac i profesionalac, tada je bio sa mnom cijelu noć. Pitajte njega jesu li uvjeti bili isti.

Kada prolazite kroz plamene jezike, to je nešto sasvim drugo. Imamo 62 tisuće vatrogasaca, ali početak priče je 122 u 11 sati. Je li to dovoljno? Nije.

Ne govorim o tome da vatrogasci nisu napravili svoj posao. Svaka im čast. Ali takav požar ne možeš ugasiti samo vatrogascima. Moglo se ljude obavijestiti da se maknu kako bi vatrogasci mogli normalno raditi.

Uzmeš bager i makneš automobile s ceste. Nema se tu što raspravljati. To je situacija u kojoj se ne smije dogoditi da cijelo naselje u Omišu bude ugroženo, a da istodobno nisi sposoban organizirati i provesti evakuaciju.

Evakuacija je zakonom propisana, zna se tko je određuje i zna se što se u takvoj situaciji mora napraviti. Građani, također, imaju pravo na naknadu materijalne štete koja eventualno nastane ako se zbog opasnosti mora provesti evakuacija.

Rekli ste da je tada, kada je izbio požar, bilo više kombija i brodova na raspolaganju?

Tada smo imali četiri broda i tegljače za ukrcati ljude. Bili smo pripremljeni za evakuaciju. Ne može se očekivati da čovjek uzme mali brodić i krene, pa da se na kraju prevrne kod Omiša. To pokazuje nespremnost sustava.

U ovoj situaciji imali smo iskustvo jer smo nešto slično već prošli. Uzmite Lokvu Rogoznicu 2000. godine. Tada je izgorjelo sedam milijuna četvornih metara, a evakuirali smo turiste iz Medene. Sve je prošlo na najbolji mogući način. Ja uvijek kažem – napravili smo maksimalno koliko smo mogli.

Danas imamo bolju opremu, a jedina konstanta je Ante Sanader, koji skuplja odlikovanja, ali ga nikada nećete vidjeti na terenu. Njegovo je da se u ovom trenutku brine o tome što mu je u gepeku, koliko će nekretnina napraviti i kako će kupiti parcele.

Prema tome, kada budemo imali Vatrogasnu zajednicu u kojoj se napokon zna tko može voditi takvu intervenciju – a to trebaju biti pravi vatrogasci, ljudi s iskustvom, a ne politički birani kadrovi – onda ćemo moći govoriti o ozbiljnom sustavu. Ovo je situacija koja ima veliki problem. Ne može Slavko Tucaković sam.

Iz MUP-a odgovornost prebacuju na Slavka Tucakovića, odnosno tvrde da je on trebao odlučiti o slanju SRUUK poruke građanima.

Svi su to zakoni koji su doneseni kasnije. Ja tvrdim da smo imali sustav i da o njemu treba razgovarati.

Uostalom, razgovarali smo o pripremi za protupožarnu sezonu. Svi smo vidjeli što se događa. Rezultat je, nažalost, vrlo loš.