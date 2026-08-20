Vlada šalje čak 20 milijuna eura pomoći Omišu, ali to je tek početak

Vlada je na sjednici u četvrtak prihvatila rješenje kojim odobrava 20 milijuna eura iz proračunske zalihe za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica štete od požara na području Omiša.

Potpredsjednik Vlade i ministar financija Tomislav Ćorić rekao je da je Splitsko- dalmatinska županija uputila zamolbu za dodjelu žurne novčane pomoći, a da je Vlada, prema Zakonu o proračunu i na prijedlog Ministarstva financija, novčana sredstava izdvojila iz proračunske zalihe predviđena za financiranje rashoda nastalih pri uklanjanju posljedica elementarnih nepogoda epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća, odnosno izvanrednih događaja.

Ćorić je rekao da je to tek inicijalni iznos pomoć koji će biti upućen Omišu, što je potvrdio i premijer Andrej Plenković te istaknuo da taj preliminarni interventni iznos sredstava iznosi ''praktički 60 posto proračuna Grada Omiša''.

Vlada je prihvatila i zaključak u vezi sa sanacijom posljedica požara u Splitsko- dalmatinskoj županiji koji je predstavio ministar turizma Tonči Glavina.

Glavina je naglasio da se tim zaključkom predviđa koordinirano djelovanje više tijela državne uprave kako bi se građanima i gospodarstvu omogućio što brži oporavak, kao i da se tijela državne uprave zadužuju da u okviru svojih nadležnosti poduzmu potrebne aktivnosti i mjere pomoći građanstvu, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, a naročito turističkim djelatnicima i privatnim iznajmljivačima.

Združena pomoć ministarstva požarom pogođenom području

Ministarstvo turizma zaduženo je, kaže, da poduzme potrebne aktivnosti radi oslobađanja plaćanja turističke pristojbe i turističke članarine za požarom pogođene pružatelje usluga.

Dodao je i kako se predlaže se i odgovarajuće porezno rasterećenje za oštećene objekte u požaru kroz izmjene propisa iz nadležnosti Ministarstva financija vezano uz oslobođenje od plaćanja paušalnog poreza na dohodak po osnovi iznajmljivanja, poreza na nekretnine i poreza na plovila.

Budući da su posljedice požara pogodile i gospodarstvo te tržište rada na tom području, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji, socijalne politike zadužuje se za provedbu mjera usmjerenih na očuvanje radnih mjesta, kao i za nastavak pružanja socijalne i psihološke podrške stanovništvu pogođenom ovom nesrećom, kazao je Glavina.

Dodao je i kako će Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva osigurati pomoć poljoprivrednim gospodarstvima te predložiti aktivnosti potrebne za sanaciju šteta na opožarenim poljoprivrednim i šumskim površinama.

Također, najavio je i kako će Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine izraditi etalonske cijene za procjenu štete na zgradama oštećenim požarom kao podlogu za daljnje aktivnosti obnove i sanacije.

Nadalje, Ministarstvo kulture i medija provest će procjenu štete na kulturnim dobrima i pripremiti hitne mjere zaštite, kao i obnovu oštećenih ili uništenih kulturnih dobara, dok se Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture zadužuje da poduzme potrebne aktivnosti i mjere radi realizacije potrebnih sanacija cesta.

''Ministarstvo hrvatskih branitelja isplatit će jednokratnu pomoć u iznosu od 500 eura svim hrvatskim braniteljima na požarom u zahvaćenom području'', kazao je Glavina.

''Donošenjem ovog zaključka, Vlada potvrđuje svoju spremnost da brzo i učinkovito reagira u izvanrednim okolnostima te pruži potporu građanima i gospodarstvu na pogođenom području kako bi se omogućio što brži oporavak i nastavak gospodarskih i društvenih aktivnosti'', zaključio je Glavina.

Boban: Još nema uvida o štetama u poljoprivredi, procijenjena šteta 110 milijuna eura

U požaru, koji je u noći s 13. na 14. kolovoza poharao područje Lokve Rogoznice i Omiša, u cijelosti je izgorjelo čak 106 vozila, 28 kuća, te sedam gospodarskih, tri ugostiteljska i šest pomoćnih objekata obiteljskim kućama, izvijestio je u ponedjeljak župan splitsko dalmatinski Blaženko Boban.

"Također u cijelosti izgorjelo je i 45 plovila koja su bila izvučena na obalu," rekao je Boban.

Po njegovim riječima djelomično su izgorjele 43 kuće, 20 vozila i devet plovila.

Na upit je li bilo oštećenih maslinika, odgovorio je da još nije obavljen uvid o štetama u poljoprivredi.

Objasnio je i kako će, nakon što se Grad Omiš očituje izvidima, podnijeti zahtjev Stožeru civilne zaštite za proglašenje prirodne nepogode.

Šteta od katastrofalnog požara na omiškom području iznosi čak 110 milijuna eura. Riječ je o procjeni koju je Grad Omiš poslao Splitsko- dalmatinskoj županiji, potvrdio je omiški gradonačelnik Zvonko Močić, a ona je bila i temelj za odluku Vlade o žurnoj pomoći.