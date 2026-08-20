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OKRUGLO IZDANJE /

Sportske face u Splitu, ali ne na odmoru: 'Na mladima svijet ostaje'

Igre su počele u Splitu. U tijeku su Sportske igre mladih, koje ove godine obilježavaju 30 godina postojanja. Tko je sve došao? Iz Splita se javila Direktova reporterka, koja ističe da su igre privukle veliki broj djece, ali i velika imena. Stiže Zlatar Ibrahimović, Oleksandr Usyk, Luka Modrić, te brojni košarkaši i rukometaši. 

Što su neki od njih rekli, a što je poručio predsjednik organizacijskog odbora Sportskih igara mladih Zdravko Marić, pogledajte u videu

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20.8.2026.
23:00
Maja Oštro Flis
Sportske Igre MladihSportSportašiZlatan IbrahimovićLuka Modrić
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