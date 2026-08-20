Kovtun: 'Hrvatska mi je dala šansu i drago mi je da sam joj donio prvo zlato'

POVIJESNI USPJEH /

Naturalizirani hrvatski gimnastičar ukrajinskog podrijetla Ilja Kovtun osvojio je zlato na Europskom prvenstvu u muškoj sportskoj gimnastici u Zagrebu. Bilo je to prvo zlato za Kovtuna u višeboju, ali i prvo zlato za Hrvatsku. I to u premijernom nastupu Ukrajinca koji nastupa pod hrvatskom zastavom nakon što je morao pobjeći iz Ukrajine zbog rata.

Što je Kovtun rekao nakon povijesnog uspjeha pod novom zastavom, pogledajte u videu na vrhu teksta.