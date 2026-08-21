Jesu li ukrali i 10.000 eura vrijedan bicikl Marka Livaje? Policija objavila fotografije

Splitska policija objavila je fotografije muškaraca za koje pretpostavlja da imaju saznanja o krađi električnog bicikla koja se dogodila 17. kolovoza na području Firula.

Policija je pozvala građane koji prepoznaju muškarce s fotografija ili imaju druge korisne informacije da se jave na broj 192 ili na e-mail [email protected].

Foto: PU splitsko-dalmatinska

Foto: PU splitsko-dalmatinska

Foto: PU splitsko-dalmatinska

Jesu li ukrali i Livajin bicikl?

Kako neslužbeno pišu 24sata, muškarce s fotografija sumnjiče da su otuđili električni bicikl zvijezde Hajduka Marka Livaje. Bicikl vrijedan oko 10.000 eura nestao je nedavno u Splitu. Prema pisanju istog portala, prema nepotvrđenim informacijama, Livajin bicikl nestao je na Zvončacu.

"Osobe imaju saznanja o krađi koja se dogodila na području Firula u poslijepodnevnim satima 17. kolovoza. Bicikl je ukraden iz Cvjetne ulice", poručili su iz splitske policije.