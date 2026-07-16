FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ALKOTEST 'VRISNUO' /

S 2,32 promila na e-biciklu udario u bus: Završio u bolnici, ali rekorder je jedan drugi vozač

S 2,32 promila na e-biciklu udario u bus: Završio u bolnici, ali rekorder je jedan drugi vozač
×
Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL/Ilustracija

Ozlijeđeni vozač električnog bicikla prevezen je u Opću bolnicu Varaždin

16.7.2026.
10:37
Dunja Stanković
Zeljko Hladika/PIXSELL/Ilustracija
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Pijani vozač (60) električnog bicikla s više od dva promila alkohola u krvi ozlijeđen je u srijedu u Tomaševcu Biškupečkom nakon što je tijekom vožnje udario u autobus, izvijestila je varaždinska policija. 

Nesreća se dogodila malo prije 15 sati u srijedu u ulici Bana Jelačića, a vozač je napuhao pozamašnih 2.32 promila. 

Policija je utvrdila da se vozač kretao iz ulice Vladimira Nazora u smjeru Doljana, te se ulaskom u zavoj nije kretao blizu desnog ruba kolnika već biciklom prešao ulijevo prema središnjoj uzdužnoj punoj crti. 

Nije ni držao dovoljan razmak pa je prednjim kotačem i tijelom udario u stražnji dio autobusa za čijim je volanom bio 65-godišnjak koji je u tom trenutku usporavao. 

Ozlijeđeni vozač električnog bicikla prevezen je u Opću bolnicu Varaždin, a težina ozljeda će se naknadno utvrditi. 

Drugi napuhao 2.82 promila

Još jedan pijani vozač u Varaždinu mislio je da je dobra ideja sjesti za volan, no opasnu vožnju bi mogao skupo platiti. 

Istoga dana, ali oko 23 sata prometna policija je u ulici Vesne Parun zaustavila automobil za čijim je volanom bio pijani 57-godišnjak koji je napuhao 2.82 promila. 

Policija ga je privela i odvezla u posebnu prostoriju policijske postaje na triježnjenje. 

Prijeti mu novčana kazna do 2.650 eura ili zatvor do 60 dana te oduzimanje vozačke na godinu dana. 

Nakon pravomoćnosti odluke o prekršaju, dobit će i šest negativnih prekršajnih bodova. 

VaraždinNesreĆaPijani VozaciElektrični BiciklPrometna Nesreća
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike