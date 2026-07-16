S 2,32 promila na e-biciklu udario u bus: Završio u bolnici, ali rekorder je jedan drugi vozač

Pijani vozač (60) električnog bicikla s više od dva promila alkohola u krvi ozlijeđen je u srijedu u Tomaševcu Biškupečkom nakon što je tijekom vožnje udario u autobus, izvijestila je varaždinska policija.

Nesreća se dogodila malo prije 15 sati u srijedu u ulici Bana Jelačića, a vozač je napuhao pozamašnih 2.32 promila.

Policija je utvrdila da se vozač kretao iz ulice Vladimira Nazora u smjeru Doljana, te se ulaskom u zavoj nije kretao blizu desnog ruba kolnika već biciklom prešao ulijevo prema središnjoj uzdužnoj punoj crti.

Nije ni držao dovoljan razmak pa je prednjim kotačem i tijelom udario u stražnji dio autobusa za čijim je volanom bio 65-godišnjak koji je u tom trenutku usporavao.

Ozlijeđeni vozač električnog bicikla prevezen je u Opću bolnicu Varaždin, a težina ozljeda će se naknadno utvrditi.

Drugi napuhao 2.82 promila

Još jedan pijani vozač u Varaždinu mislio je da je dobra ideja sjesti za volan, no opasnu vožnju bi mogao skupo platiti.

Istoga dana, ali oko 23 sata prometna policija je u ulici Vesne Parun zaustavila automobil za čijim je volanom bio pijani 57-godišnjak koji je napuhao 2.82 promila.

Policija ga je privela i odvezla u posebnu prostoriju policijske postaje na triježnjenje.

Prijeti mu novčana kazna do 2.650 eura ili zatvor do 60 dana te oduzimanje vozačke na godinu dana.

Nakon pravomoćnosti odluke o prekršaju, dobit će i šest negativnih prekršajnih bodova.