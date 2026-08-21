Danas počinje Premier liga koja će se igrati uz nova pravila: Ništa više neće biti isto

Nova sezona engleske Premier lige počinje danas u 21 sat, kada će branitelj naslova Arsenal ugostiti Coventry. Uz povratak prvenstvenog nogometa, sezona donosi i niz promjena pravila kojima se želi ubrzati igra, smanjiti odugovlačenje te proširiti ovlasti VAR-a.

Premier liga ipak neće preuzeti sva pravila primjenjivana na Svjetskom prvenstvu ovog ljeta. Igrači tako neće dobivati kartone zbog prekrivanja usta rukom tijekom međusobne komunikacije, a neće biti uvedene ni obavezne stanke za osvježenje kakve smo gledali na Svjetskom prvenstvu 2026.

Jedna od najvažnijih novosti odnosi se na izvođenje auta i gol-auta. Procijeni li sudac da igrač namjerno odugovlači, započet će vidljivo odbrojavanje od pet sekundi. Ako lopta u tom roku ne bude vraćena u igru, nakon auta posjed će pripasti protivničkoj momčadi, dok će se zbog prekoračenja vremena pri gol-autu dosuditi korner.

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Postrožena su i pravila vezana uz ozljede. Igrač zbog kojeg je utakmica zaustavljena morat će izvan terena provesti jednu minutu, umjesto dosadašnjih 30 sekundi. Pravilo neće vrijediti u svim slučajevima. Iznimka će, primjerice, biti situacija u kojoj je igrač ozlijeđen nakon prekršaja zbog kojeg je protivnik dobio žuti ili crveni karton.

Posebna mjera uvedena je kako bi se spriječilo da vratari glume ozljede i tako svojoj momčadi omoguće neslužbeni taktički predah. Ako sudac procijeni da je vratar na taj način izazvao prekid, trener će morati izabrati jednog igrača iz svoje momčadi koji će provesti minutu izvan terena.

Ubrzat će se i postupak izmjena. Igrač će za napuštanje terena imati najviše deset sekundi. Bude li izlazio presporo, njegova zamjena morat će pričekati jednu minutu prije ulaska u igru.

Značajno se proširuju i ovlasti VAR-a. Videosuci će prvi put moći intervenirati kod drugog žutog kartona ako je on dodijeljen zbog očite sudačke pogreške, primjerice kada prekršaja uopće nije bilo. VAR, međutim, neće moći preporučiti drugi žuti karton igraču kojem ga sudac na terenu nije pokazao.

Intervencija će biti moguća i u slučaju napadačkog prekršaja počinjenog prije izvođenja prekida, ako akcija nakon tog prekida završi pogotkom, kaznenim udarcem ili disciplinskom sankcijom.

Novim pravilima vodstvo Premier lige želi smanjiti prekide, stati na kraj taktičkom odugovlačenju i osigurati što više efektivne igre.