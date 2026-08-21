Snimao djecu mobitelom u Istri: Djelatnik odmah reagirao, Nijemac završio u pritvoru

Njemački državljanin (48) završio je u pritvoru nakon što ga policija sumnjiči da je u turističkom objektu u Istri mobitelom snimao nagu djecu. Njegovo ponašanje primijetio je djelatnik objekta i odmah pozvao policiju.

Sve se dogodilo 19. kolovoza oko 12 sati. Policajci su muškarca uhitili, a pretragom njegova mobitela pronašli su sadržaj zbog kojeg ga sumnjiče za kazneno djelo iskorištavanja djece za pornografiju.

Policija upozorava roditelje

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje te muškarca 20. kolovoza poslijepodne privela u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske.

Iz policije ističu da ovakvi slučajevi pokazuju koliko je važno da građani prepoznaju sumnjivo ponašanje i odmah reagiraju.

Policija poziva roditelje da paze gdje su im djeca i što rade na plaži, da im obuku kupaće kostime te da svaku osobu koja sumnjivo snima djecu odmah prijave na broj 192.