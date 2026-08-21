Ekskluzivno na Voyo od ove subote pratite uzbudljive susrete portugalske nogometne lige!
Aktualni prvak je FC Porto, koji je prošle sezone do 31. naslova prvaka stigao na impresivan način
Na platformi Voyo od ovog vikenda svi ljubitelji nogometa moći će uživati u napetim susretima najjače lige u Europi nakon „liga petice“ – Lige Portugal Betclic. Prvi na redu je sraz Sporting Lisabon – Alverca.
Uz utakmice njemačkog nogometnog kupa, Formulu 1, FNC, Supebike, DONUT automobilističke utrke i ostale sportske spektakle dostupne na platformi, osiguravanje prava na prijenos utakmica portugalske nogometne lige još je jedan pokazatelj kontinuiranog ulaganja i širenja Voyo sportske ponude.
Portugalska liga, službenog naziva Liga Portugal Betclic, tradicionalno je jedno od najzanimljivijih europskih nogometnih prvenstava, ponajprije zbog velike konkurencije između velikih rivala Porta, Sportinga i Benfice. Riječ je o ligi s 18 klubova i 34 kola, a uz borbu za naslov posebnu težinu imaju mjesta koja vode u europska natjecanja.
Aktualni prvak je FC Porto, koji je prošle sezone do 31. naslova prvaka stigao na impresivan način, naime, naslov je osigurao već dva kola prije kraja, a prvenstvo završio s 88 bodova, ispred Sportinga (82) i Benfice (80). Porto je pritom imao i najbolju obranu lige, dok je njegov veznjak Victor Froholdt proglašen igračem sezone, a trener Francesco Farioli trenerom godine. Portu je to bio 31. naslov prvaka Portugala, prvi nakon četiri godine.
I nova će portugalska klupska sezona 2026./2027., koja je startala početkom kolovoza, biti itekako napeta i nepredvidiva! Nakon dva odigrana kola četiri momčadi imaju maksimalnih šest bodova – Arouca, Porto, Marítimo i Sporting. Posebno se istaknula Arouca, koja je uz dvije pobjede postigla pet pogodaka i još nije primila nijedan, pa zahvaljujući najboljoj gol-razlici drži prvo mjesto. Aktualni prvak FC Porto također je savršenog učinka i bez primljenog pogotka, dok je Marítimo, povratnik u elitni rang, jedno od najugodnijih iznenađenja ranog dijela prvenstva.
Sporting je nakon uvodnog remija protiv Estrele Amadore u drugom kolu slavio protiv Vitorije Guimarães i priključio se vodećoj skupini. Nešto lošije u sezonu je ušla Benfica, koja je nakon remija s Académicom u prvom kolu u drugom ipak pokazala snagu uvjerljivom pobjedom 7:0 na gostovanju kod Casa Pie. S četiri boda Benfica je trenutno iza vodeće četvorke, ali uz impresivnu gol-razliku i jasnu najavu da će se uključiti u borbu za sam vrh.
U Ligi Portugal Betclic ove sezone gledamo i trojicu Hrvata – bivši dinamovac Dario Špikić član je kluba Rio Ave, Dominik Prpić igra za prvaka Porto, a mladi vratar Ivan Mandić brani vrata kluba Casa Pia.
A od aktualnog trećeg kola u napetim nogometnim susretima moći će uživati i gledatelji na platformi Voyo! Već ove subote od 21.30 sati na rasporedu je prijenos utakmice Sporting Lisabon – Alverca, uz RTL-ova komentatora Filipa Brkića.
Vrhunski nogomet Lige Portugal Betclic i borbu za titulu prvaka odsad gledamo uživo na platformi Voyo!