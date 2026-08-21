Evo zašto se može poginuti na Dinaric Rallyju

'Dinaric Rally' počinje u subotu u Kninu, a trajat će do 28. kolovoza. Platforma Voyo prenosi akciju u subotu i nedjelju

Na naše izravno pitanje može li se na utrci poginuti, Matijević je bez oklijevanja dao šokantan, ali iskren odgovor, objašnjavajući prirodu opasnosti koja je sastavni dio ovog ekstremnog sporta.

"Da, da apsolutno. Zvuči možda malo grubo i surovo, ali to je za očekivati, jer zaista, puno je komponente koje mogu utjecati na sigurnost. Naš posao je i radimo izrazito dobro, to smo dokazali već puno puta u sedam godina, naš posao je da osiguramo vozače, da im omogućimo sve uvjete da se ništa slično ne dogodi. Dakle, mi do sada nismo imali ni ozbiljnu ozljedu", započeo je Matijević te detaljnije objasnio rizike.

"Ali da, opasno je, jako je opasno. To će ljudima zvučati šokantno, jest šokantno, ali ja od prvog dana očekujem da će netko poginuti na reliju zato što sasvim jasno, ako ste planinar, ako provodite vrijeme u prirodi, sasvim vam je jasno da imate objektivne opasnosti na koje ne možete pretjerano utjecati. Naš posao je da subjektivne opasnosti smanjimo i da ih eliminiramo i to radimo izrazito dobro, ali objektivno to da ti možeš krivo gledati u navigaciju i završiti deset metara dalje, srušiti se dolje, potrefi se malo više negativnih stvari, slomiš vrat. Tako da, opasno je i zato je hrpi ljudi zanimljivo. Upravo ta opasnost je avanturistima i ekstremnim sportašima taj moment koji ih privlači."