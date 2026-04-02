Muškarci su ludjeli za njom: Kako danas izgleda kontroverzna Samantha iz serije 'Seks i grad'

Glumica Kim Cattrall (69) rođena je u Liverpoolu, odrasla u Kanadi i školovala se za glumu u New Yorku, gdje je započela karijeru manjim filmskim i televizijskim ulogama prije nego što je postala globalno poznata.

Svjetsku slavu stekla je ulogom Samantha Jones u seriji Sex and the City, koja ju je učinila simbolom samouvjerene i seksualno oslobođene žene te joj donijela nagrade i visoku zaradu.

Unatoč uspjehu, njezin odnos s kolegicom Sarah Jessica Parker (61) bio je obilježen javnim nesuglasicama, a Cattrall je odbila sudjelovati u nastavcima franšize pod uvjetima koji joj nisu odgovarali.