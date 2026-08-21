Potpuno su nas opčinile: Pogledajte 81 fotografiju zalaska sunca kojima ste nas vi počastili

Prije svega, moramo vam reći da ste nas potpuno oduševili vašim fotografijama zalazaka sunca. Svaka je posebna na svoj način i pred nama je uistinu težak zadatak – odabrati najljepše od najljepših. Vaši radovi su najbolji dokaz da se jedan te isti zalazak sunca može ovjekovječiti na stotine čarobnih načina.

Naravno, još uvijek nije kasno da se uključite! Pogledajte prekrasne kadrove koje su poslali naši čitatelji u galeriji, pronađite inspiraciju i pošaljite nam svoje fotografije koje oduzimaju dah.

Za sudjelovanje u Kreativnom natječaju potrebno je poslati fotografiju zalaska sunca putem Facebook stranice Net.hr-a ili na adresu e-pošte: [email protected]. Svaka prijava mora sadržavati ime i prezime sudionika te fotografiju koju će potom ocjenjivati žiri sastavljen od urednika s Net.hr-a. Tri najbolje ocijenjene fotografije osvojit će nagradu.

Veselimo se vašim fotografijama.