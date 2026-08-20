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Pogledajte što izbornik Bilić radi u loži Poljuda! Evo tko još gleda najvažniju utakmicu Hajduka

Pogledajte što izbornik Bilić radi u loži Poljuda! Evo tko još gleda najvažniju utakmicu Hajduka
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Poljud je večeras domaćin velikog europskog okršaja. Hajduk u prvoj utakmici play-offa Konferencijske lige dočekuje poljski Rakow, a susret je na tribine privukao brojna poznata lica.

Posebno je zanimljivo u VIP loži, gdje su se među gostima našli Slaven Bilić i Toni Kukoč, koji su stigli podržati Bijele u važnoj europskoj utakmici. Novi izbornik Slaven Bilić pomno je pratio što rade igrači Hajduka na terenu u najvažnijoj utakmici splitskog kluba.

20.8.2026.
22:22
Sportski.net
Ivo Cagalj/PIXSELL
Hajduk SplitTribinePoljudSlaven Bilić
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