Pogledajte što izbornik Bilić radi u loži Poljuda! Evo tko još gleda najvažniju utakmicu Hajduka

Poljud je večeras domaćin velikog europskog okršaja. Hajduk u prvoj utakmici play-offa Konferencijske lige dočekuje poljski Rakow, a susret je na tribine privukao brojna poznata lica.

Posebno je zanimljivo u VIP loži, gdje su se među gostima našli Slaven Bilić i Toni Kukoč, koji su stigli podržati Bijele u važnoj europskoj utakmici. Novi izbornik Slaven Bilić pomno je pratio što rade igrači Hajduka na terenu u najvažnijoj utakmici splitskog kluba.