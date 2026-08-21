Sugrađanin će kupiti dječaku Bruni novi bicikl. Nazvali smo njegovu baku Anu i rekli joj dobre vijesti

Sedmogodišnjem Bruni iz Velike Gorice bjegunac koji je pobjegao policajcima sa Županijskog suda ukrao je bicikl, no nakon RTL-ova priloga o ovom slučaju javili su se brojni građani koji žele pomoći dječaku.

Kako doznajemo, jedan sugrađanin, koji želi ostati anoniman, otišao je i korak dalje te odlučio Bruni kupiti novi bicikl kojeg će dobiti kroz nekoliko dana.

Brunova baka Ana kaže da je cijela obitelj i dalje u šoku, a dječaku je posebno teško jer je bicikl koji mu je ukraden bio upravo onakav kakav je jako želio.

Nazvali smo njegovu baku

"Bicikl je jako volio, baš je takav htio. Dobio ga je prije dva mjeseca za rođendan. Bruno je plakao, jako mu je teško zbog svega što se dogodilo", ispričala nam je danas kad smo je nazvali baka Ana.

Zato im je vijest da se javio sugrađanin koji želi pomoći puno znači. "Jako bi nam to značilo. Bit će nam drago, lijepa je to gesta", kaže nam baka Ana.

Detalji potrage

Podsjetimo, 47-godišnji bjegunac uhićen je sinoć u Zagrebu, u jednom kafiću, nakon što je pobjegao policajcima sa Županijskog suda u Velikoj Gorici. Tijekom bijega po gradu ukrao je bicikl sedmogodišnjem dječaku i njime nastavio bježati.

Baka Ana jučer je za RTL Danas ispričala je kako je do krađe došlo. Bicikl je nakratko ostavila ispred stana dok je unosila ostale stvari.

"Bilo je otvoreno, ušao je i pobjegao s biciklom. On je vjerojatno htio na stubište, vidio dječji bicikl, uzeo ga i otišao", ispričala je baka Ana.

Djeca sve gledala iz parka

Sve se dogodilo pred očima djece koja su se igrala u parku ispred zgrade. Baka ih je nakon toga pitala što su vidjela.

"Pitam djecu, bilo ih je jedno pet ili šest. I kažu da je jedan stari čovjek sjeo na bicikl. Ima rep i bradu i pokažu kako vozi. Vjerojatno je još imao lisice", prepričala je Ana.

Obitelj živi svega nekoliko metara od Županijskog suda s kojeg je muškarac pobjegao.

"Naišli su policajac i policajka. Rekli smo - nama je sada ukraden bicikl i djeca su vidjela, još su se smijala da vozi neobično", dodala je.