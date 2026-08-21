Brzi tečaj Love Islanda s voditeljicom: Što trebaš znati ako prvi put pratiš show?

Brzi tečaj za nove gledatelje

Voditeljica Dragana Mičalović vodi u kratkom videu 'brzi tečaj' za nove fanove, voditeljica objašnjava pravila showa. Grupa slobodnih natjecatelja, poznatih kao 'otočani', boravit će u izoliranoj vili s ciljem pronalaska ljubavi. Kako bi opstali u showu, moraju biti u paru, a o njihovoj sudbini odlučuju i gledatelji, koji će putem aplikacije moći utjecati na događaje u vili. Pobjednički par na kraju osvaja novčanu nagradu od 50.000 eura.

Produkcija je potvrdila da će se 'Love Island Adria' snimati u luksuznoj vili na Tenerifeu, a prikazivat će se na streaming platformi Voyo kao VOYO Original. Prijave za natjecatelje iz Hrvatske, Srbije i Slovenije već su otvorene, a objava poziva sve zainteresirane da okušaju sreću u potrazi za ljubavlju pred kamerama. Hoće li show ispuniti očekivanja obožavatelja i pridobiti skeptike, pokazat će jesen kada prva epizoda stigne na male ekrane. A ti se još uvijek stigneš prijaviti na linku: PRIJAVA