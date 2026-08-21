Plavuše koje ruše predrasude: Ove slavne dame mogu se pohvaliti impresivnim IQ-om

Plava kosa desetljećima je sinonim za jedan od najpoznatijih stereotipa i tema viceva, o „glupim plavušama“. I dok se taj klišej nebrojeno puta pojavljivao u filmovima, serijama i popularnoj kulturi, stvarnost je ipak nešto drugačija.

Među poznatim plavušama kriju se žene s impresivnim akademskim postignućima, fascinantnim karijerama i iznimnim intelektualnim sposobnostima. Neke su završile prestižna svjetska sveučilišta, neke imaju impresivne IQ rezultate, dok su druge svoju inteligenciju dokazale uspjehom u znanosti, umjetnosti, poduzetništvu i drugim područjima.

A ni Marina Kapov (koju glumi Dajana Čuljak) ne zaostaje za svjetskim imenima. Njezin kvocijent inteligencije iznosi čak 160, što samo pokazuje kako ne kaska za ovim lijepim i pametnim plavušama. Marina je glavna junakinja prvog hrvatskog Voyo Originala „IQ 160“ – samohrana majka troje djece i čistačica britkog uma koja zahvaljujući nevjerojatnoj moći zapažanja pomaže policiji u rješavanju najzamršenijih slučajeva. Kako se Marina snalazi u nevjerojatnim situacijama i hoće li njezin genijalni um nadmudriti kriminalce, pogledajte u seriji „IQ 160“ na Voyo.