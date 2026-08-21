Od moćnih odvjetnica do estradne elite: Ovo su lica koja nisu propustila premijeru

Sinoć je održana zadnja dramska premijera ovogodišnjih, 77. Dubrovačkih ljetnih igara, predstava 'Žena s mora' Henrika Ibsena u režiji Ivana Plazibata. Publika okupljena na otoku Lokrumu bila je oduševljena ovim dramskim tekstom te je cijeli autorski i glumački tim, predvođen Ninom Violić (54) nagradila ovacijama i dugotrajnim pljeskom.

Premijerno prikazivanje nisu propustili odvjetnički par Jadranka Sloković i Čedo Prodanović, ministrica kulture i medija dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, umirovljena sutkinja Đurđa Tedeschi i broja glumačka imena. Nakon premijere druženje se nastavilo u restoranu Poklisar.