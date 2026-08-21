Petry samo 'čestita rođendan', a glavni tajnik HDZ-a ga pravda ovako: Morate čuti što je rekao

NIŽU SE REAKCIJE /

Osim otpada u Gospiću, glavna tema u Saboru je i ličko senjski župan Ernest Petry, nakon što su u medije izišle snimke njegovog neprimjerenog ponašanja.

Petry je večer uoči izvanredne sjednice Sabora u gospićkom kafiću tulumario s mladom ženom, inače zaposlenicom u županiji.

On na sve odgovara da nije nikome ništa loše učinio, te da joj je samo čestitao rođendan. Stavlja se kaže na raspolaganje stranci, no dodaje u zemlji postoje mnogo veći problemi od rođendanskog poljupca i slavlja.

Petry je član Predsjedništva HDZ-a, a na čelu je i Županijske organizacije HDZ-a Ličko-senjske županije, oženjen i otac dvoje djece.

"S obzirom na funkciju nije primjereno ponašanje, međutim sada ćete me pitati da li ćete ga izbaciti iz stranke, mislim da takve statutarne mogućnosti ne postoje niti u jednoj stranci, i nije primjereno sada inzistirati na nekakvom čistunstvu u HDZ-u zbog nekih stvari koje su životne i zadiru u privatnost svake osobe", rekao je Krunoslav Katičić, glavni tajnik HDZ-a.

'To zadire u privatne odnose, ali zbog puno manjih stvari ja sam izbačen iz HDZ-a. Treba li podnijeti ostavku? Na njegovom mjestu ja bih podnio ostavku', komentirao je Darko Milinović, gradonačelnik Gospića.