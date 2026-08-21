Umirovljenik Ante očajan zbog rasta cijene doma: 'Moram misliti hoću li sutra preživjeti ili ne'

Hoće li korisnike splitskih domova za starije od jeseni dočekati više cijene smještaja? Hrvatska stranka umirovljenika (HSU) upozorila je da bi cijene mogle porasti čak 30 posto, što je među korisnicima domova izazvalo veliko nezadovoljstvo i zabrinutost.

Sobu u domu već sada plaćaju više od 700 eura, a umirovljenici poručuju kako bi novo poskupljenje teško podnijeli. Na poziv Hrvatske stranke umirovljenika neki od korisnika domova stali su pred kamere i govorili o svojim strahovima.

"Govori se o inflaciji za prehranu doma – je li inflacija tolika u manistri, u krumpirima?", pita se umirovljenik Ante Bajić.

Kod dijela korisnika strah od mogućeg povećanja cijena prerastao je u očaj.

"Osjećam se kao izgubljeni pas. Poslije 40 godina radnog staža i visoke stručne spreme, radio sam u industriji i sada se moram misliti hoću li preživjeti ili neću", rekao je umirovljenik Ante Ožić Pajić.

HSU: 'Ljudi su zastrašeni'

Iz HSU-a tvrde da bi cijene smještaja mogle biti povećane za 30 posto. Smatraju da bi takvo povećanje dodatno opteretilo umirovljenike s najnižim primanjima.

Predsjednik HSU-a Grada Splita Luka Roguljić takvu je mogućnost nazvao novim udarom na korisnike domova.

"To je novi harač Splitsko-dalmatinske županije gdje mi kao HSU ne vidimo uopće razloga zašto se to radi ljudima čije su mirovine minorne. Ljudi su zastrašeni, psihološki učinak na njih je velik, oni kažu da ne spavaju danima i to im je ogroman problem", poručio je Roguljić.

Posljednje povećanje cijena smještaja u splitskim domovima bilo je 2024. godine.

Županija demantira poskupljenje od 30 posto

No iz Splitsko-dalmatinske županije, koja je osnivač domova, poručuju kako nema razloga za strah. Navode da se o povećanju cijena od 30 posto uopće nije razgovaralo.

"Svakako moram demantirati tu informaciju koja se danas pojavila u medijima, ona nije točna. Niti se na razini doma, upravnog vijeća i ravnatelja o tome uopće raspravljalo, niti su ikakve upute Županije u tom smjeru krenule, do povećanja od 30 posto ne dolazi", istaknula je Helena Bandalović, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i demografiju Splitsko-dalmatinske županije.

Iz Županije ipak ostavljaju mogućnost da do određenih promjena cijena do kraja godine dođe, ali naglašavaju da one, ako ih bude, neće biti ni približno 30 posto.

Za sada, dakle, nema odluke o poskupljenju smještaja u splitskim domovima za starije, a iz Županije poručuju da korisnici nemaju razloga za strah.