Amerika želi 'osvojiti svemir', Trump otkrio planove, cilj je i Mars

Američki predsjednik Donald Trump u četvrtak je potpisao memorandum s ciljem drastičnog povećanja broja komercijalnih svemirskih lansiranja iz SAD-a, nalažući pritom niz mjera koje trebaju provesti vladine agencije.

Bijela kuća želi do 2030. godine omogućiti najmanje 1000 lansiranja i povrataka iz svemira godišnje, u usporedbi sa 178 lansiranja prošle godine, brojkom koja je već deset puta veća nego 2013. i u kojoj dominira SpaceX Elona Muska.

Memorandum, usmjeren na razvoj komercijalnog svemirskog sektora, pozvao je agencije da potaknu zajednički razvoj infrastrukture za svemirski prijevoz s partnerima iz privatnog sektora, ubrzaju postupke izdavanja dozvola i procjene utjecaja na okoliš te osiguraju odgovarajući bežični spektar za svemirska lansiranja, piše Reuters.

Što želi Trump?

Trump želi da nekoliko vladinih agencija brzo identificira buduća mjesta za lansiranje na državnom posjedu te da odredi prioritetni zračni prostor za kritične koridore za lansiranje u svemir.

Trump također želi vratiti američke astronaute na Mjesec do 2028. godine. Memorandum nalaže NASA-i da omogući komercijalni prijevoz do Mjeseca i komercijalni robotski pristup Marsu te da istraži komercijalne načine slanja ljudi na Mars.

Direktor Ureda Bijele kuće za znanost i tehnologiju Michael Kratsios izjavio je da nova nacionalna politika svemirskog prijevoza "odgovara na trenutak eksplozivnog rasta i pozicionira Ameriku kao predvodnika sljedeće ere istraživanja svemira”.