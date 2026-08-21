Torcida htjela prebiti poljskog novinara: 'Jesi li prvi put na utakmici?!' Prešao si granicu'

"Navijači Hajduka htjeli su istući našeg novinara“, objavio je Kanał Sportowy, jedan od najvećih poljskih sportskih medijskih projekata. Najpoznatiji je po svom YouTube kanalu, ali danas ima i vlastiti sportski portal.

TO SE NE RADI / Evo zašto je Torcida poludjela na poljskog novinara: 'Htjeli su me istući'

Incident se dogodio u četvrtak u Splitu, gdje su Hajduk i Raków u prvoj utakmici doigravanja za Konferencijsku ligu odigrali 2-2.

Kanał Sportowy objavljuje intervjue, emisije, komentare, analize te prijenose nogometnih i drugih sportskih događaja. Njegov YouTube kanal ima više od milijun pretplatnika, a u srpnju 2026. premašio je milijardu pregleda. Portal kanalsportowy.pl pokrenut je 2024. godine i donosi aktualne sportske vijesti, ponajprije one povezane s poljskim sportašima i klubovima.

Kibice Hajduka chcieli wpie*dolić naszemu reporterowi ⤵️ Redaktor Borzęcki wyjątkowo odpalony!@m_borzecki 🗣️ Co wy ku*wa pierwszy raz na meczu jesteście? Przegięcie? Podchodzisz pod bramę, nagrywasz twarze kibiców i dziwisz się, że się spinają?@AdamSlawinski 🗣️ Ale zobacz z… pic.twitter.com/QorJHUv8xB — Kanał Sportowy (@Sportowy_Kanal) August 20, 2026

Na profilu tog medija na X-u, koji prati oko pola milijuna korisnika, objavljen je video s objašnjenjem događaja koji su prethodili neugodnoj situaciji za njihova novinara. Problem je nastao nakon što je snimao skupinu Hajdukovih navijača na tribinama, točnije na sjeveru gdje stoluje Torcida.

O čemu se tu radi? Dakle, ultrasi ne vole kad ih se snima, odnosno kad im ljudi na tribini snimaju. U redu, poljski novinar nije bio na tribini, ali snimao je tribinu iz blizine, a njegov kolega objasnio mu je da je pogriješio i da se takvo što ne radi. Da je snimao zapadnu tribinu, nikome ništa, ali tribinu gdje su ultrasi, gdje je to zabranjeno... Pogrešno...

O incidentu su poslije utakmice razgovarali novinari Marcin Borzęcki i Adam Sławiński.

Borzęcki: "Pa, zašto si to napravio, koji ku**c, je li ti ovo prvi put da si na utakmici?! Čovječe, to se ne radi, nikad... Pređena je granica? Dođeš do ograde, snimaš navijačima lica i onda se čudiš što postanu nervozni?"

Sławiński: "Ne razumijem, pa pogledaj s koje je to udaljenosti bilo!"

Borzęcki: "Pa kakve veze ima što je bilo s te udaljenosti? Nikad ne snimaš ultrase iz blizine, nikad. Ok, onda im ti idi objasniti da je snimano s te udaljenosti."

Hajduk ostao bez pobjede u 95. minuti.

Hajduk je protiv Rakówa dvaput vodio, ali je na kraju ostao bez pobjede primivši pogodak u posljednjim sekundama utakmice. Susret je završio rezultatom 2-2.

Strijelci za splitsku momčad bili su Michele Šego i Dalisson, dok su pogotke za goste postigli Mahir Emreli i Aboubacar Diaby-Fadiga. Potonji je konačni rezultat postavio u petoj minuti sudačke nadoknade.

Hajduk je od 55. minute igrao s desetoricom nakon što je Adrion Pajaziti dobio crveni karton. Uzvratni susret na rasporedu je sljedećeg četvrtka.