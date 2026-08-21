Evo zašto je Torcida poludjela na poljskog novinara: 'Htjeli su me istući'
Tim potezom isprovocirao je navijače Hajduka
Ako ćemo vjerovati izvještavanju Kanał Sportowyja, jednog od najvećih poljskih sportskih medijskih projekata, navijači Hajduka htjeli su prebiti jednog poljskog novinara u četvrtak, za vrijeme prve playoff utakmice Konferencijske lige između Hajduka i Rakowa (2-2). Razlog tomu je što je taj sportski novinar bio na tartan stazi i snimao, a u jednom je trenutku došao blizu sjeverne tribine gdje je Torcida i snimao navijače iz blizine.
O čemu se tu radi? Dakle, ultrasi ne vole kad ih se snima, odnosno kad im ljudi na tribini snimaju. U redu, poljski novinar nije bio na tribini i nije navijač, ali snimao je tribinu iz blizine, lica ljudi, a njegov kolega objasnio mu je da je pogriješio i da se takvo što ne radi. Da je snimao zapadnu tribinu gdje su mirni navijači, nikome ništa, ali tribinu gdje su ultrasi, gdje je to zabranjeno... Tim potezom isprovocirao je navijače...
O incidentu su poslije utakmice razgovarali novinari Marcin Borzęcki i Adam Sławiński. Borzęcki mu je isto to rekao...
Borzęcki: "Pa, zašto si to napravio, koji ku**c, je li ti ovo prvi put da si na utakmici?! Čovječe, to se ne radi, nikad. Pređena je granica? Dođeš do ograde, snimaš navijačima lica i onda se čudiš što postanu nervozni?"
Sławiński: "Ali, pogledaj s koje je to udaljenosti bilo, nije mi jasno u čemu je problem!"
Borzęcki: "Pa kakve veze ima što je bilo s te udaljenosti? Onda im ti idi objasniti da je snimano s te udaljenosti."
Hajduk i Raków odigrali su 2-2 na Poljudu u prvoj utakmici doigravanja. Bijeli su poveli u 21. minuti pogotkom Michelea Šege, a gosti su izjednačili preko Mahira Emrelija.
Dalisson je početkom drugog poluvremena vratio Hajduk u vodstvo, no domaćini su od 55. minute igrali s igračem manje nakon isključenja Pajazitija. Raków je brojčanu prednost iskoristio u petoj minuti sudačke nadoknade, kada je Diaby-Fadiga pogodio za konačnih 2:2. Odluka o prolasku tako će pasti u uzvratu u Częstochowi.