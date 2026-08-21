Evo zašto je Torcida poludjela na poljskog novinara: 'Htjeli su me istući'

Ako ćemo vjerovati izvještavanju Kanał Sportowyja, jednog od najvećih poljskih sportskih medijskih projekata, navijači Hajduka htjeli su prebiti jednog poljskog novinara u četvrtak, za vrijeme prve playoff utakmice Konferencijske lige između Hajduka i Rakowa (2-2). Razlog tomu je što je taj sportski novinar bio na tartan stazi i snimao, a u jednom je trenutku došao blizu sjeverne tribine gdje je Torcida i snimao navijače iz blizine.

O čemu se tu radi? Dakle, ultrasi ne vole kad ih se snima, odnosno kad im ljudi na tribini snimaju. U redu, poljski novinar nije bio na tribini i nije navijač, ali snimao je tribinu iz blizine, lica ljudi, a njegov kolega objasnio mu je da je pogriješio i da se takvo što ne radi. Da je snimao zapadnu tribinu gdje su mirni navijači, nikome ništa, ali tribinu gdje su ultrasi, gdje je to zabranjeno... Tim potezom isprovocirao je navijače...

O incidentu su poslije utakmice razgovarali novinari Marcin Borzęcki i Adam Sławiński. Borzęcki mu je isto to rekao...

Borzęcki: "Pa, zašto si to napravio, koji ku**c, je li ti ovo prvi put da si na utakmici?! Čovječe, to se ne radi, nikad. Pređena je granica? Dođeš do ograde, snimaš navijačima lica i onda se čudiš što postanu nervozni?"

Sławiński: "Ali, pogledaj s koje je to udaljenosti bilo, nije mi jasno u čemu je problem!"

Borzęcki: "Pa kakve veze ima što je bilo s te udaljenosti? Onda im ti idi objasniti da je snimano s te udaljenosti."

Hajduk i Raków odigrali su 2-2 na Poljudu u prvoj utakmici doigravanja. Bijeli su poveli u 21. minuti pogotkom Michelea Šege, a gosti su izjednačili preko Mahira Emrelija.

Dalisson je početkom drugog poluvremena vratio Hajduk u vodstvo, no domaćini su od 55. minute igrali s igračem manje nakon isključenja Pajazitija. Raków je brojčanu prednost iskoristio u petoj minuti sudačke nadoknade, kada je Diaby-Fadiga pogodio za konačnih 2:2. Odluka o prolasku tako će pasti u uzvratu u Częstochowi.