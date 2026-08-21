Mladić opljačkao banku uz pomoć ChatGPT-ja. Nevjerojatno je kako su stvari krenule nizbrdo

Mladi Amerikanac Deron L. (23) osuđen je na više od deset godina zatvora nakon što je koristio ChatGPT za pripremu pljačke banke, izvijestilo je tužiteljstvo. No, plan mu ni uz pomoć umjetne inteligencije nije prošao kako je očekivao.

Mladić je prije počinjenja kaznenog djela konzultirao ChatGPT i raspitivao se koliko bi policiji trebalo vremena da stigne na mjesto zločina, a zanimalo ga je i kako popraviti pištolj, prenosi Fenix Magazin.

U pohod na banku krenuo je u veljači u Omahi, mjestu u saveznoj državi Nebraski. Oružjem je zaprijetio zaposlenicima, ali nije razmišljao o jednom detalju. Kamere su mu snimile lice bez maske.

U pljački je ukrao oko 9.125 američkih dolara, odnosno malo manje od osam tisuća eura.

Greške dovele do uhićenja

Ni u bijegu nije bio spretan. Kamere u okolici snimile su njegovo vozilo i registracijske oznake. Zabilježile su ga kamere u nekoliko trgovina gdje je počeo kupovati odjeću i obuću novcem od pljačke.

Na povratku iz trgovačkog centra, u blizini svoje kuće ugledao je policajce. Tužiteljstvo je objavilo da je počeo bježati i tada mu je ispao svežanj novca.

Nakon uhićenja negirao je zločin, no istražitelji su pretragom njegova telefona pronašli razgovore s ChatGPT-jem i druge tragove koji su ga povezali s pljačkom.

Policija je pronašla i vozilo kojim je pobjegao te odjeću u kojoj je opljačkao banku.

Sudac mu je izrekao zatvorsku kaznu od 121 mjeseca. Nakon izlaska iz pritvora, još će pet godina biti pod nadzorom i uvjetnom kaznom.